Calciomercato Serie B estate 2021: tabellone trasferimenti con tutti gli acquisti e le cessioni

Alle ore 20 è finalmente terminato il calciomercato estivo, chi lo detesta dovrà rassegnarsi a sentirne parlare ancora per tutto l’anno, ma nell’attesa è ora di analizzare acquisti e cessioni delle venti partecipanti all’edizione 2021-2022 del torneo di Serie B.

Tra le neo-promosse si è mosso poco l’Alessandria, di nuovo in B dopo ben 46 anni, mentre Como, Perugia e Ternana hanno effettuato robuste campagne acquisti; le neo-retrocesse, Benevento a parte, hanno invece cambiato volto e si segnala il ritorno a Parma di Gigi Buffon, tornato da dove aveva iniziato a 43 anni, dopo una vita alla Juventus.

Tanti prestiti e tanti giovani, questo l’andamento del mercato estivo di quest’anno. Tanti reduci dell’inutile Campionato Primavera potranno misurarsi in veri tornei e dimostrare il loro valore.

La cessione che più ha fatto parlare è indubbiamente quella di Junior Messias, passato dal Crotone al Milan in prestito per la gioia del presidente del club calabrese Gianni Vrenna, dichiaratosi milanista proprio mentre ufficializzava la notizia improvvisamente uscita dalla sede del calciomercato.

Fatto con criterio, finalmente, il mercato del Monza: anziché andar per nomi, come accaduto l’anno scorso, quest’anno la dirigenza ha optato per la qualità scegliendo uomini funzionali e un vero allenatore, Giovanni Stroppa. Continua, infine, il triste declino di Mario Balotelli, finito in una strampalata squadra turca, l’Adana Demirspor, e già protagonista per motivi non calcistici.

ALESSANDRIA

All. Longo (conf.)

Acquisti: Russo (Por, Sassuolo, P), Kolaj (Att, Sassuolo, D), Lunetta (Att, Reggiana, D), Pierozzi (Cen, Fiorentina, D), Mantovani (Dif, Salernitana, P), Beghetto (Cen, Pisa, P), Palombi (Att, Lazio, D), Milanese (Cen, Roma, P), Palazzi (Cen, Monza, D)

Cessioni: Gazzi (Cen, fine carriera), Scognamillo (Dif, Catanzaro, D), Di Quinzio (Cen, Pisa, D), Blondett (dif, Fermana, D)

ASCOLI

All. Sottil (conf.)

Acquisti: D’Orazio (Dif, Bari, D), Guarna (Por, Reggina, D), Castorani (Cen, Virtus Francavilla, D), Fabbrini (Att, Dinamo Bucarest, D), Tavcar (Dif, Vitanest Bilje, D), Baschirotto (Dif, Viterbese, D), Salvi (Dif, Frosinone, SV), Petrelli (Att, Genoa, P), Barone (Att, Salernitana, SV), De Paoli (Att, Monopoli, P), Iliev (Att, Botev Plovdiv, D), Falicioli (Dif, Veneia, P), Maistro (Cen, Lazio, P)



Cessioni: Cacciatore (Dif, svincolato), Cavion (Cen, svincolato), Vellios (Att, svincolato), Pinto (Por, Estrela Amadora, D), Chiricò (Att, Padova, D), Brosco (Dif, Vicenza, D), Sarzi Puttini (Dif, ACR Messina, P), Matos (Att, Olhanense, D), D’Agostino (Att, Monopoli, P), Pucino (Dif, Bari, D)

BENEVENTO

All. Caserta (nuovo)

Acquisti: Calò (Cen, Genoa, P), Paleari (Por, Genoa, P), Elia (Cen, Atalanta, P), Masciangelo (Dif, Pescara, P), Acampora (Cen, Spezia, D), Vogliacco (Dif, Genoa, P)



Cessioni: Tuia (Dif, Lecce, D), Antei (Dif, svincolato), Viola (Cen, svincolato), Gori (Por, fine carriera), Caldirola (Dif, Monza, D), Dabo (Cen, Çaykur Rizespor, D), Montipò (Por, Hellas Verona, P), Hetemaj (Cen, Reggina, D), Schiattarella (Cen, Parma, D), Talbi (Dif, Rubin Kazan, D), Billong (Dif, Clermont, D), Sparandeo (Dif, Lecco, D), Antei (Dif, svincolato), Kragl (Dif, svincolato)

BRESCIA

All. F. Inzaghi (nuovo)

Acquisti: Tramoni (Att, Cagliari, P), Perilli (Por, Pisa, D), Bajić (Att, Udinese, P), Olzer (Cen, Milan, D), Collocolo (Cen, Cesena, D), Jagiello (Cen, Genoa, P), Linner (Dif, Arminia Bielefeld, P), Cavion (Cen, Salernitana, P), Bertagnoli (Dif, ChievoVerona, SV), Palacio (Att, Bologna, SV), Leris (Cen, Sampdoria, P)



Cessioni: Fridjonsson (Att, Kiel, D), Zhmral (Cen, Slovan Bratislava, D), B. Bjarnason (Cen, svincolato), Andrenacci (Por, Genoa, SV), Donnarumma (Att, Ternana, D), Ghezzi (Cen, Pro Sesto, P), Martella (Dif, Ternana, D)

CITTADELLA

All. Gorini (nuovo)

Acquisti: Cuppone (Att, Casertana, D), Danzi (Cen, Hellas Verona, D), Mattioli (Dif, Modena, D), Tounkara (Att, Viterbese, D), Okwonwko (Att, Bologna, P), Antonucci (Att, Roma, D), Ciriello (Dif, Casertana, D), Icardi (Att, Casertana, SV), Mazzocco (Cen, Spal, D)

Cessioni: Ghiringhelli (Dif, Ternana, D), Iori (Cen, fine carriera), Tsadjout (Att, Milan), Ogunseye (Att, Modena, D), Proia (Cen, Vicenza, D), Rosafio (Att, Reggiana, D), Gargiulo (Cen, Lecce, D)

COMO

All. G. Gattuso (conf.)

Acquisti: Varnier (Dif, Atalanta, P), Ioannou (Dif, Nottingham Forest, P), Chajia (Att, Lokomotiva Zagabria, D), Scaglia (Dif, Monza, D), Gori (Por, Juventus, P), Luvumbo (Att, Cagliari, P), Parigini (Cen, Genoa, P), Kabashi (Cen, Renate, D), Gliozzi (Att, Monza, D), Cagnano (Dif, Novara, SV), Cerri (Att, Cagliari, P), Vignali (Cen, Spezia, P)

Cessioni: De Nuzzo (Cen, Vis Pesaro, P), Rossetti (Att, svincolato), Daniels (Att, svincolato), Celeghin (Att, Renate, P)

COSENZA

All. Zaffaroni (nuovo)

Acquisti: Moreo (Att, Novara), Panico (Dif, Potenza, D), Del Favero (Por, Juventus, P), Minelli (Por, Juventus, P), Venturi (Dif, Carpi, SV), Rigione (Dif, ChievoVerona, SV), Gori (Att, Fiorentina, P), Vaisanen (Dif, ChievoVerona, SV), Carraro (Cen, Atalanta, P), Caso (Cen, Genoa, P), Vigorito (Por, Lecce, D), D.Anderson (Cen, Lazio, P), Kristoffersen (Att, Salernitana, P), Palmiero (Cen, Napoli, P), Pirrello (Dif, Empoli, P), Steeve-Mike (Cen, Genoa, P), Pandolfi (Att, Turris, D), Situm (Cen, Reggina, P), Millico (Att, Torino, P)

Cessioni: Antzoulas (Dif, Asteras Tripoli, D), Ba (Cen, Nantes B), Carretta (Att, Perugia, SV), Petrucci (Cen, Hapoel Beer Sheva, SV), Moreo (Att, Pergolettese, P)

CREMONESE

All. Pecchia (conf.)

Acquisti: Nardi (Cen, Novara, D), Zanimacchia (A, Juventus U23, P), Collodel (Cen, Novara, SV), Ravanelli (Dif, Sassuolo, D), Okoli (Dif, Atalanta, P), Vido (Att, Atalanta, P), Sernicola (Dif, Sassuolo, P), Ciezkowski (Por, Taranto, D), Frey (Dif, ChievoVerona Primavera, SV), Zunno (Att, Novara, D), Di Carmine (Att, Hellas Verona, D), Sarr (Por, Bologna, D), Gaetano (Att, Napoli, P)

Cessioni: Gustafson (Cen, BK Hacken, D), Bia (Cen, Lecco, P), Volpe (Por, Foggia, D), Terranova (Dif, Bari, P), Ceravolo (Att, Padova, D)

CROTONE

All. Modesto (nuovo)

Acquisti: Mondonico (Dif, Albinoleffe, D), Saro (Por, Pro Vercelli, D), Tutyskinas (Dif, Escola Varsovia, D), Juwara (Att, Bologna, P), Nedelcearu (Dif, Aek Atene, D), Mulattieri (A, Inter, P), Visentin (Dif, Pordenone, D), Mogos (Att, ChievoVerona, SV), Maric (Att, Monza, P), Sala (Dif, Sassuolo, P), Estévez (Cen, Estudiantes, D), Donsah (Cen, Caykur Rizespor , D), Canestrelli (Dif, Empoli, P), Paz (Dif, Bologna, D), Oddei (Att, Sassuolo, P)

Cessioni: Cordaz (Por, Inter, D), Golemic (Dif, Al-Hamz, D), Mazzotta (Dif, svincolato), Crociata (Cen, Empoli, D), Rodio (Dif, Pro Vercelli, D), Crespi (Por, Renate, P), Petriccione (Cen, Pordenone, P), Messias (Att, Milan, P), Marrone (Cen, Monza, D)

FROSINONE

All. Grosso (conf.)

Acquisti: Koblar (Dif, Maribor, D), Klitten (Att, Aalborg, D), Gatti (Dif, Pro Patria, D), De Lucia (Por, Feralpi Salò, D), Haoudi (Cen, Livorno, D), Satariano (Att, Sliema Wanderers, D), Ravaglia (Por, Bologna, P), Trotta (Att, Cosenza), Zerbin (Cen, Napoli, P), Charpentier (Att, Genoa, P), Canotto (Att, ChievoVerona, SV), Bevilacqua (Dif, Manzanese, D), Cotali (Dif, ChievoVerona, SV), Garritano (Att, ChievoVerona, SV), Manzari (Att, Sassuolo, P), Ricci (Cen, Spezia, SV), Lulic (Cen, Slaven Belupo, D), Casasola (Dif, Lazio, P), Cicerelli (Cen, Lazio, P)

Cessioni: Salvi (Dif, Ascoli, SV), Verde (Dif, svincolato), Ariaudo (Dif, svincolato), Iacobucci (Por, svincolato), Capuano (Dif, svincolato), Vitale (Dif, svincolato), Bardi (Por, Bologna, D), Vettorel (Por, Carrarese, P), Krajnc (Dif, Hannover, SV), Trotta (Att, Triestina, D)

LECCE

All. Baroni (nuovo)

Acquisti: Tuia (Dif, Benevento, D), Olivieri (Att, Juventus U23, P), Blin (Cen, Amiens, D), B. I. Bjarnason (Dif, Akureyri, D), Helgason (Cen, Hafnarfjordur, D), Vera (Cen, Cosenza), Gendrey (Dif, Amiens, D), Calabresi (Dif, Bologna, D), Strefezza (Att, Spal, D), Barreca (Dif, Monaco, P), Di Mariano (Att, Venezia, D), Dermaku (Dif, Parma, D), Gargiulo (Cen, Cittadella, D)

Cessioni: Tachtsidis (Cen, Al-Fayha, SV), Pettinari (Att, Ternana, SV), Maggio (Dif, svincolato), Nikolov (Cen, svincolato), Dubickas (Att, Piacenza, D), Calderoni (Dif, Vicenza, D), Zuta (Dif, Vålerenga, D), Maselli (Cen, Foggia, P), Henderson (Cen, Empoli, D), Riccardi (Dif, Triestina, D), Mancosu (Cen, Spal, D), Vigorito (Por, Cosenza, D)

MONZA

All. Stroppa (nuovo)

Acquisti: Brescianini (Cen, Milan, P), Stankovski (Cen, Rabotnicki, D), Siatounis (Cen, svincolato), Mazzitelli (Cen, Sassuolo, D), Valoti (Cen, Spal, D), Caldirola (Dif, Benevento, D), Pedro Pereira (Dif, Benfica, P), Ciurria (Att, Pordenone, D), Vignato (Att, Chievo, SV), Antov (Dif, Cska Sofia, P), Favilli (Att, Genoa, P), Marrone (Cen, Crotone, D)

Cessioni: Balotelli (Att, Adana Demirspor, SV), Boateng (Att, Hertha Berlino, D), D’Errico (Att, svincolato), Diaw (Att, Vicenza, D), Scaglia (Dif, Como, D), Mosti (Cen, Modena, P), Gliozzi (Att, Como, D), Maric (Att, Crotone, P), Armellino (Cen, Modena, D), Morosini (Cen, Lecco, P), Di Munno (Cen, Lecco, D), Rigoni (Cen, Cesena, P), Fossati (Cen, Hajduk Spalato, D), Palazzi (Cen, Alessandria, P), Anastasio (Dif, Reggiana, P)

PARMA

All. Maresca (nuovo)

Acquisti: Buffon (Por, Juventus, D), Juric (Cen, Hajduk Spalato, D), Benedyczak (Att, Pogon Szczecin, D), Vazquez (Cen, Siviglia, D), Iacoponi (Att, Arezzo, D), Bernabé (Cen, Manchester City U23), Schiattarella (Cen, Benevento, D), Tutino (Att, Napoli, P), Correia (Att, Juventus U23, P), Cobbaut (Dif, Anderlecht, P), Coulibaly (Dif, Le Havre, D), Del Prato (Dif, Atalanta, P), Danilo (Dif, Bologna, SV)

Cessioni: Gervinho (Att, Trabzonspor, D), Cyprien (Cen, Nantes, P), Pellè (Att, svincolato), Bruno Alves (Dif, svincolato), Kurtic (Cen, Paok Salonicco, D), Pezzella (Dif, Atalanta, P), Kosznovszky (C, MTK Budapest, D), Rinaldi (Por, Aquila Montevarchi, P), Da Cruz (Att, Santos Laguna, P), Kucka (Cen, Watford, P), Hernani (Cen, Genoa, P), Cornelius (Att, Trabzonspor, D), Simonetti (Cen, Messina, P), Grassi (Cen, Cagliari, P), Dermaku (Dif, Lecce, D), Dini (Por, Fidelis Andria, P), Lanini (Att, Reggiana, P), Gagliolo (dif, Salernitana, D), Ricci (Dif, Bari, D)

PERUGIA

All. Alvini (nuovo)

Acquisti: Carretta (Att, Cosenza, SV), Di Noia (Cen, Chievo, D), Minesso (Att, Pisa, D), Chichizola (Por, Cartagena, D), Curado (Dif, Genoa, P), Lisi (Dif, Pisa, D), Manneh (Att, Carrarese, D), Gyabuaa (Cen, Atalanta, P), Dell’Orco (Dif, Sassuolo, D), Santoro (Cen, Teramo, D), De Luca (Att, Sampdoria, P), Zanandrea (Dif, Mantova, P), Segre (Cen, Torino, P), Ghion (Cen, Sassuolo, P), Murgia (Dif, Spal, P), Matos (att, Udinese, D)

Cessioni: Minelli (Por, svincolato), Monaco (Dif, svincolato), Nzita (Dif, Pescara, D), Konate (Cen, ACR Messina, D), Moscati (Cen, Sudtirol, D), Cancellotti (Dif, Pescara, D), Vano (Att, Pistoiese, D), Melchiorri (Att, Spal, P)

PISA

All. D’Angelo (conf.)

Acquisti: Ingrosso (Dif, Cosenza), Nicolas (Por, Reggina, D), Santoro (Cen, Casertana, D), Ubaldi (Att, Cannara, D), Hermannsson (Dif, Brøndby, D), Sussi (Dif, Arezzo, D), Bruschi (Att, Fiorenzuola, D), Toure (Cen, Juventus U23, D), Beruatto (Dif, Juventus U23, P), Berra (Dif, Bari, D), Leverbe (Dif, ChievoVerona, SV), Di Quinzio (Cen, Alessandria D), Cisco (Att, Novara, SV), Seck (Att, Pescara, D), Nagy (Cen, Bristol, D)

Cessioni: Zammarini (Cen, Pordenone, D), Minesso (Att, Perugia, D), Soddimo (Cen, svincolato), Perilli (Por, svincolato), Minesso (Cen, Modena, D), Lisi (Dif, Perugia, D), Loria (Por, Monopoli, P), Belli (Dif, Bari, D), Giani (Att, Fiorenzuola, P), Maffei (Att, Fiorenzuola, P), Bruschi (Att, Fiorenzuola, P), Beghetto (Cen, Alessandria, P), Ingrosso (Dif, Pescara, D), Santoro (Cen, Pistoiese, P), Soddimo (Cen, svincolato)

PORDENONE

All. Rastelli (nuovo)

Acquisti: Zammarini (Cen, Pisa, D), Mensah (Att, Triestina, D), Greco (Cen, Torino, D), Perri (Dif, Viterbese, D), Onisa (Cen, Torino, D), Tsadjout (Att, Milan, P), Pellegrini (Att, Sassuolo, P), Kupisz (Att, Salernitana, D), Tremolada (Cen, Cosenza), El Kaouakibi (Dif, Bologna, D), Sylla (Att, Gozzano, D), Ciciretti (Att, Napoli, D), Folorunsho (Cen, Napoli, P), Valietti (Dif, Genoa, P), Petriccione (Cen, Crotone, P), Sabbione (Dif, Bari, D), Pinato (cen, Sassuolo, P)



Cessioni: Nicolas (Por, Pisa, D), Ciurria (Att, Monza, D), Visentin (Dif, Crotone, D), Sylla, (Att, Siena, P), Samotti (D, Samdporia, D), Greco (Cen, Catania, P), Tremolada (Cen, Modena, D)

REGGINA

All. Aglietti (nuovo)

Acquisti: Gavioli (Cen, Inter, P), Regini (Dif, Sampdoria, D), Micai (Por, Salernitana, P) Ricci (Cen, Sassuolo, D), Franco (Dif, Lazio, D), Turati (Por, Sassuolo, P), Laribi (Cen, Hellas Verona, D), Hetemaj (Cen, Benevento, D), Adjapong (Dif, Sassuolo, P), Tumminello (Att, Atalanta, P), Galabinov (Att, Spezia, SV), Amione (Dif, Hellas Verona, P), Cortinovis (Att, Atalanta, P)

Cessioni: Marchi (Dif, Piacenza, D), Paolucci (Cen, Sainte Gilloise, D), Gasparetto (Dif, Legnago, D), Guarna (Por, Ascoli, D), Vasic (Att, Vasalunds, P), Mastour (Cen, svincolato), Rolando (Dif, Catanzaro, D), Gasparetto (Dif, Legnago Salus, D), Situm (Cen, Cosenza, P)

SPAL

All. Clotet (nuovo)

Acquisti: Lath (Att, Atalanta, P), Coccolo (Dif, Juventus U23, P), Seculin (Por, ChievoVerona, SV), D’Orazio (Att, Roma, D), Colombo (Att, Milan, P), Sperti (Cen, ChievoVerona Primavera, SV), Tripaldelli (Dif, Cagliari, P), Mancosu (Cen, Lecce, D), Capradossi (Dif, Spezia, P), Heidenreich (Dif, Atalanta, P), Da Riva (Cen, Atalanta, P), Zuculini (Cen, Defensor Sporting, SV), Abou (Cen, Real Madrid B, D), Pomini (Por, svincolato), Celia (Dif, Sassuolo, D), Crociata (Cen, Empoli, P), Melchiorri (Att, Perugia, D)

Cessioni: Bonifazi (Dif, Bologna, D), Berisha (Por, Torino, D), Valoti (Cen, Monza, D), Strefezza (Att, Lecce, D), Yabre (Dif, Cesena, P), Tunjov (Cen, Carrarese, P), Mazzocco (Cen, Cittadella, D), Di Francesco (Att, Empoli, P), Missiroli (Cen, svincolato)

TERNANA

All. C. Lucarelli (conf.)

Acquisti: Palumbo (Cen, Sampdoria, D), Ghiringhelli (Dif, Cittadella, D), Agazzi (Cen, Vicenza, SV), Mazzocchi (Att, Atalanta, P), Pettinari (Att, Lecce, SV), Capone (Att, Atalanta, P), Capanni (Att, Milan, P), Diakite (Dif, Teramo, D), Donnarumma (Att, Brescia, D), Rovaglia (Att, ChievoVerona, SV), Martella (Dif, Brescia, D)



Cessioni: Mammarella (Dif, fine carriera), Ferrante (Att, Foggia, P), Frascatore (Dif, Pescara, D), Damian (Cen, ACR Messina, P)

VICENZA

All. Di Carlo (conf.)

Acquisti: Diaw (Att, Monza, P), Crecco (Cen, Pescara, P), Calderoni (Dif, Lecce, D), Proia (Cen, Cittadella, D), Brosco (Dif, Ascoli, D), Di Pardo (Dif, Juventus U23, P), Confente (Por, ChievoVerona, SV), Ranocchia (Cen, Juventus, P)



Cessioni: D. Agazzi (Cen, Ternana, SV), Nalini (Att, svincolato), Bruscagin (Dif, svincolato), Barlocco (Dif, Virtus Entella, SV), Vandeputte (Cen, Catanzaro, D), Perina (Por, Turris, D), Cinelli (Cen, Catanzaro, D), Zarpellon (Cen, Virtus Verona, P)

