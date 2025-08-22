Calciomercato Serie A: tutti i trasferimenti ufficiali di fine Agosto 2025

Trasferimenti di Agosto 2025

La giornata odierna ha regalato diversi colpi importanti nel calciomercato di Serie A, con operazioni che hanno coinvolto sia club di vertice che squadre neopromosse. Tra le principali notizie spicca la cessione di Noah Okafor dal Milan al Leeds United e il via libera per il trasferimento di Douglas Luiz dalla Juventus al Nottingham Forest. Allo stesso tempo, il Milan prepara il grande colpo Victor Boniface, mentre l’Inter è pronta ad accogliere Andy Diouf.

Okafor lascia il Milan: accordo con il Leeds per 21 milioni

Il trasferimento più rilevante della giornata riguarda Noah Okafor, che lascia il Milan per approdare in Premier League. L’attaccante svizzero si unisce al Leeds United per una cifra complessiva di 21 milioni di euro, bonus inclusi. L’operazione è stata ufficializzata nella mattinata di giovedì e rappresenta un’importante plusvalenza per i rossoneri, che hanno così liberato spazio per un nuovo innesto in attacco.

Douglas Luiz dalla Juventus al Nottingham Forest

In tarda serata è arrivato anche l’annuncio ufficiale del trasferimento di Douglas Luiz dalla Juventus al Nottingham Forest. Il centrocampista brasiliano si trasferisce in Inghilterra con la formula del prestito annuale e una probabile obbligo di riscatto. In caso di riscatto definitivo, i bianconeri incasserebbero complessivamente 31,5 milioni di euro, somma che include il prestito e i bonus previsti.

Sanabria alla Cremonese, Castrovilli scende in Serie B

La Cremonese continua a rinforzarsi in vista della nuova stagione in Serie A, ufficializzando l’arrivo di Antonio Sanabria dal Torino. Si tratta di un trasferimento a titolo definitivo, con l’attaccante paraguaiano che diventa uno dei punti di riferimento per la squadra neopromossa.

Sempre in giornata, Gaetano Castrovilli ha lasciato la Lazio per trasferirsi al Bari in Serie B. L’operazione è avvenuta a parametro zero e rappresenta un colpo di qualità per i pugliesi.

Milan vicino a Boniface, Inter pronta per Diouf

Sebbene non siano ancora ufficiali, due grandi movimenti di mercato sono in dirittura d’arrivo. Il Milan ha raggiunto un accordo totale con il Bayer Leverkusen per Victor Boniface, attaccante nigeriano che dovrebbe sostenere le visite mediche a breve.

L’Inter, invece, ha trovato un’intesa con il Lens per Andy Diouf, centrocampista francese che arriverà a San Siro già da venerdì.

Tutti i trasferimenti ufficiali di giovedì 21 agosto

Noah Okafor – Milan → Leeds United ( permanente )

– Milan → Leeds United ( ) Mariano Troilo – Belgrano → Parma ( permanente )

– Belgrano → Parma ( ) Antonio Sanabria – Torino → Cremonese ( permanente )

– Torino → Cremonese ( ) Gaetano Castrovilli – Lazio → Bari ( parametro zero )

– Lazio → Bari ( ) Luigi Cherubini – Roma → Sampdoria ( prestito )

– Roma → Sampdoria ( ) Nicholas Bondanti – Pisa → Mantova ( prestito )

– Pisa → Mantova ( ) Victor Nelsson – Galatasaray → Hellas Verona ( prestito )

– Galatasaray → Hellas Verona ( ) Kevin Lasagna – Hellas Verona → Padova ( permanente )

– Hellas Verona → Padova ( ) Liam Kerrigan – Como → Ternana ( parametro zero )

– Como → Ternana ( ) Aiman Rihai – Hellas Verona → Lumezzane ( prestito )

– Hellas Verona → Lumezzane ( ) Alessandro Bolzan – Cagliari → Flamurtari FC ( permanente )

– Cagliari → Flamurtari FC ( ) Federico Magro – Hellas Verona → Foggia (prestito)

Il calciomercato di Serie A entra così nel vivo, con le big che lavorano agli ultimi innesti e le neopromosse che si rinforzano per affrontare al meglio la stagione. I prossimi giorni saranno decisivi soprattutto per i colpi Victor Boniface e Andy Diouf, due operazioni destinate a modificare gli equilibri del campionato.