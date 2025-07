Calciomercato Serie A, Tabellone Acquisti Cessioni 2025 2026

Il calciomercato estivo entra nel vivo: tutti gli acquisti e le cessioni delle 20 squadre di Serie A

Con l’apertura ufficiale delle trattative, prende forma il nuovo volto della Serie A in vista della stagione 2025/2026. Dal 1° luglio al 1° settembre (ore 20:00), le società italiane hanno l’opportunità di rinforzarsi e rifondare, tra colpi a sorpresa, ritorni attesi e cessioni milionarie. A questo si aggiunge una finestra straordinaria già conclusa, svoltasi dall’1 al 10 giugno, utile per anticipare alcune manovre strategiche.

In questo tabellone del calciomercato Serie A trovi tutti i trasferimenti ufficiali già annunciati: acquisti e cessioni confermate, aggiornate quotidianamente. Sono esclusi i rientri dai prestiti non seguiti da riscatto e le operazioni minori legate al settore giovanile, per offrire una panoramica chiara e focalizzata sui movimenti più rilevanti.

Dal Parma al Milan, dalla Juventus al Cagliari, ogni club è pronto a muovere le sue pedine. E tu, sei pronto a scoprire tutte le novità? Scorri il tabellone per seguire in tempo reale l’evoluzione del mercato.

ATALANTA

Arrivi: Sulemana (a, Southampton), Ahanor (d, Genoa)

Rientri: El Bilal Touré (a, Stoccarda), Godfrey (d, Ipswich), Bakker (d, Lille), Cittadini (d, Frosinone), Bonfanti (a, Pisa)

Partenze: Rui Patricio (p, Al-Ain), Toloi (d, svincolato), Cuadrado (c, svincolato), Posch (d, Bologna), Ruggeri (d, Atletico Madrid), Vlahovic (a, Spezia), Retegui (a, Al Qadsiah)

Allenatore: Juric (nuovo)

BOLOGNA

Arrivi: Gillier (p, svincolato), Vitik (d, Sparta Praga), Immobile (a, Besiktas), Bernardeschi (c, Toronto)

Rientri: Bonifazi (d, Sassuolo), Posch (d, Atalanta), Urbanski (c, Monza), Karlsson (a, Lecce), Corazza (d, Salernitana), Raimondo (a, Salernitana), Sosa (d, Reggiana), Ilic (d, Partizan), Okwonkwo (a, Cittadella)

Partenze: Calabria (d, svincolato), Beukema (d, Napoli)

Allenatore: Italiano (confermato)

CAGLIARI

Arrivi: Borrelli (a, Brescia), Folorunsho (c, Fiorentina)

Rientri: Wieteska (d, PAOK Salonicco), Prelec (a, Austria Vienna), Idrissi (d, Modena), Veroli (d, Sampdoria), Radunovic (p, Bari), Di Pardo (d, Modena), Rog (c, Dinamo Zagabria)

Partenze: Hatzidiakos (d, Copenhagen), Augello (d, Palermo), Palomino (d, svincolato), Jankto (c, svincolato), Viola (c, svincolato), Coman (a, Al-Gharafa), Mutandwa (a, Ried), Scuffet (p, Pisa), Marin (c, AEK Atene)

Allenatore: Pisacane (nuovo)

COMO

Arrivi: Baturina (c, Dinamo Zagabria), Jesus Rodriguez (a, Real Betis), Addai (a, AZ Alkmaar), Khun (a, Celtic Glasgow)

Rientri: Sala (d, Lecce), Abildgaard (c, Pisa), Mazzitelli (c, Sassuolo), Verdi (a, Sassuolo), Belotti (a, Como), Cerri (a, Salernitana), Ballet (c, Zurigo), Cassandro (d, Catanzaro), Kovacik (d, Podbrezova), Jasim (a, Almere), Kone (c, Frosinone), Fumagalli (a, Cosenza), Kerrigan (a, Beveren)

Partenze: Reina (p, ritiro), Iovine (d, ritiro), Ikoné (a, Fiorentina), Audero (p, Cremonese), Fadera (c, Sassuolo)

Allenatore: Fabregas (confermato)

CREMONESE

Arrivi: Floriani Mussolini (d, Juve Stabia), Nava (p, Milan), Grassi (c, Empoli), Pezzella (d, Empoli), Audero (p, Como)

Rientri: Sernicola (c, Pisa), Okereke (a, Gaziantep), Afena-Gyan (a, Juventus Next Gen), Quagliata (d, Catanzaro), Rocchetti (d, Juve Stabia), Milanese (c, Carrarese), Falletti (c, Bari), Lochoshvili (d, Salernitana), Tsadjout (a, Frosinone)

Partenze: Tannander (p, svincolato), Drago (p, Sudtirol), Antov (d, Monza), Bertolacci (c, svincolato), Majer (c, svincolato), Gelli (c, Frosinone), Jungdal (p, Westerlo)

Allenatore: Nicola (nuovo)

FIORENTINA

Arrivi: Dzeko (a, Fenerbahce), Fazzini (c, Empoli), Viti (d, Nizza)

Rientri: Sottil (a, Milan), Ikoné (a, Como), Nzola (a, Lens), Bianco (c, Monza), Kouamé (a, Empoli), Barak (c, Kasimpasa), Brekalo (a, Kasimpasa), Sabiri (c, Al-Taawoun), Infantino (c, Al-Ain), Christensen (p, Salernitana), Gentile (d, Salernitana), Favasuli (c, Bari), Sene (a, Frosinone)

Partenze: Adli (c, Milan), Bove (c, Roma), Cataldi (c, Lazio), Folorunsho (c, Napoli), Colpani (c, Monza), Zaniolo (a, Galatasaray), Ferrarini (d, svincolato), Moreno (d, Levante), Terracciano (p, Milan), Amatucci (a, Las Palmas)

Allenatore: Pioli (nuovo)

GENOA

Arrivi: Stanciu (c, Damac), Ellertsson (c, Venezia), Gronbaek (c, Rennes), Kumer Celik (d, NS Mura), Carboni (a, Inter), Colombo (a, Milan)

Rientri: Marcandalli (d, Venezia), Vogliacco (d, Parma), Bohinen (c, Frosinone), Aramu (c, Mantova), Papadopoulos (c, Juventus Next Gen), Ankeye (a, Rapid Bucarest), Yalcin (a, Arouca), Fini (a, Excelsior)

Partenze: Balotelli (a, svincolato), Badelj (c, svincolato), Cornet (a, West Ham), Miretti (c, Juventus), Onana (c, Besiktas), Zanoli (d, Napoli), Pinamonti (a, Sassuolo), Matturro (d, Levante), Bani (d, Palermo)

Allenatore: Vieira (confermato)

INTER

Arrivi: Sucic (c, Dinamo Zagabria), Luis Henrique (c, Marsiglia), Bonny (a, Parma)

Rientri: S. Esposito (a, Empoli), P. Esposito (a, Spezia), Buchanan (c, Villarreal), Palacios (d, Monza), Vanheusden (d, Mechelen)

Partenze: Arnautovic (a, svincolato), Correa (a, Botafogo), V. Carboni (a, Genoa), Akinsanmiro (c, Pisa), A. Stankovic (c, Bruges)

Allenatore: Chivu (nuovo)

JUVENTUS

Arrivi: David (a, Lille), Joao Mario (d, Porto)

Rientri: Rugani (d, Ajax), Kostic (c, Fenerbahce), Djaló (d, Porto), Miretti (c, Genoa), Arthur (c, Girona), F. Gonzalez (d, Feyenoord), Gori (p, Spezia), De Sciglio (d, Empoli)

Partenze: Renato Veiga (d, Chelsea), Mbangula (a, Werder Brema), Alberto Costa (d, Porto)

Allenatore: Tudor (confermato)

LAZIO

Arrivi: –

Rientri: Cataldi (c, Fiorentina), Akpa Akpro (c, Monza), Castrovilli (c, Monza), Cancellieri (a, Parma), Kamenovic (d, Yverdon), Fares (d, Panserraikos), Ruggeri (d, Salernitana), Artistico (a, Cosenza), Fernandes (a, NAC Breda), Marcos Antonio (c, San Paolo)

Partenze: Ibrahimovic (a, Heidenheim), Anderson (c, svincolato), Tchaouna (a, Burnley)

Allenatore: Sarri (nuovo)

LECCE

Arrivi: Kouassi (d, Stade Lavallois), Camarda (a, Milan), Matias Perez (d, Curicò Unido), Ndaba (d, KilmarnockFC)

Rientri: Maleh (c, Empoli), Rodriguez (a, Racing Santander), Oudin (c, Sampdoria), Faticanti (c, Juventus Next Gen), Bleve (p, Carrarese), Mommo (a, Haka), Borbei (p, Cluj)

Partenze: Karlsson (a, Bologna), Sala (d, Como), Gonzalez (c, ritiro), Rebic (a, svincolato), Sansone (a, svincolato)

Allenatore: Di Francesco (nuovo)

MILAN

Arrivi: Ricci (c, Torino), Modric (c, Real Madrid), P. Terracciano (p, Fiorentina), Estupinan (d, Brighton)

Rientri: Adli (c, Fiorentina), Bennacer (c, Marsiglia), Colombo (a, Empoli), Vasquez (p, Empoli), Saelemaekers (c, Roma), Okafor (a, Napoli), Lazetic (a, TSC)

Partenze: Reijnders (c, Manchester City), Sottil (a, Fiorentina), Joao Felix (a, Chelsea), Jovic (a, svincolato), Abraham (a, Roma), Walker (d, Manchester City), Camarda (a, Lecce), Theo Hernandez (d, Al Hilal), Nava (p, Cremonese), Vasquez (p, svincolato), Emerson Royal (d, Flamengo), Colombo (a, Genoa)

Allenatore: Allegri (nuovo)

NAPOLI

Arrivi: De Bruyne (c, Manchester City), Marianucci (d, Empoli), Lang (a, PSV), Lucca (a, Udinese), Beukema (d, Bologna), Milinkovic-Savic (p, Torino)

Rientri: Osimhen (a, Galatasaray), Cajuste (c, Ipswich), Obaretin (d, Bari), Zanoli (d, Genoa), Folorunsho (c, Fiorentina), Zerbin (c, Venezia), Ambrosino (a, Frosinone), Cheddira (a, Espanyol)

Partenze: Scuffet (p, Cagliari), Billing (c, Bournemouth), Contini (p, svincolato), Okafor (a, Milan), Rafa Marin (d, Villarreal), Ngonge (a, Torino)

Allenatore: Conte (confermato)

PARMA

Arrivi: Ordonez (c, Velez)

Rientri: Kouda (c, Spezia), Joujou (a, Le Havre), Begic (a, Frosinone), Partipilo (a, Frosinone), Mikolajewski (a, Zaglebie Lubin), Sits (a, Helmond Sport)

Partenze: Cancellieri (a, Lazio), Vogliacco (d, Genoa), Marcone (p, ritiro), Osorio (d, svincolato), Camara (c, svincolato)

Allenatore: Cuesta (nuovo)

PISA

Arrivi: Kandje Bambi (d, Gent), Lusuardi (d, Frosinone), Vural (c, Frosinone), Akinsanmiro (c, Inter), Scuffet (p, Cagliari), Denoon (d, Zurigo)

Rientri: Mlakar (a, Hajduk Spalato), Beruatto (d, Sampdoria), Jevsenak (c, Oliveirense), Tramoni (a, Bastia), Dubickas (a, Juve Stabia), Giani (a, Kallithea), Susso (a, Aluminij)

Partenze: Nicolas (p, svincolato), Sernicola (c, Cremonese), Abildgaard (c, Como), Meister (a, Rennes), Solbakken (c, Sparta Praga), Morutan (a, Ankaragucu), Bonfanti (a, Atalanta)

Allenatore: Gilardino (nuovo)

ROMA

Arrivi: El Aynaoui (c, Lens), Ferguson (a, Brighton), Wesley (d, Flamengo)

Rientri: Abraham (a, Milan), Hermoso (d, Bayer Leverkusen), Kumbulla (d, Espanyol), Bove (c, Fiorentina), Darboe (c, Frosinone), Pagano (c, Catanzaro), Cherubini (a, Carrarese), Mastrantonio (p, Triestina), Olivares (d, Dinamo Zagabria), Solbakken (a, Empoli)

Partenze: Hummels (d, ritiro), Nelsson (d, Galatasaray), Marin (p, svincolato), Gourna-Doat (c, Salisburgo), Saelemaekers (c, Milan), Abraham (a, Besiktas), Paredes (c, Boca Juniors)

Allenatore: Gasperini (nuovo)

SASSUOLO

Arrivi: Walukiewicz (d, Torino), Fadera (c, Como)

Rientri: Pinamonti (a, Genoa), Turati (p, Monza), Alvarez (a, Elche), Racic (c, Braga), Antiste (a, Norimberga), Caligara (c, Salernitana), Russo (a, Cesena), Kumi (c, Reggiana), Ciervo (a, Cosenza), D’Andrea (a, Brescia)

Partenze: Consigli (a, svincolato), Moldovan (p, Atletico Madrid), Lovato (d, Salernitana), Velthuis (d, Sparta Rotterdam), Toljan (d, svincolato), Bonifazi (d, Bologna), Obiang (c, Monza), Mazzitelli (c, Como), Verdi (a, Como), Ceide (a, Rosenborg), Racic (c, Aris Salonicco)

Allenatore: Grosso (confermato)

TORINO

Arrivi: Anjorin (c, Empoli), Ismajli (d, Empoli), Ngonge (a, Napoli), Israel (p, Sporting)

Rientri: Sazonov (d, Empoli), Popa (p, Cluj), N’Guessan (d, NK Bravo), Bayeye (c, Radnicki Nis), Ciammaglichella (c, Ternana), Demba Seck (a, Catanzaro)

Partenze: Elmas (c, Lipsia), Sosa (d, Ajax), Linetty (c, svincolato), Salama (a, Reims), Ricci (c, Milan), Walukiewicz (d, Sassuolo), Milinkovic-Savic (p, Napoli)

Allenatore: Baroni (nuovo)

UDINESE

Arrivi: Bertola (d, Spezia)

Rientri: Ebosse (d, Jagiellonia), Esteves (d, Yverdon), Ebosele (d, Watford), Abankwah (d, Watford), Bayo (a, Watford), Semedo (a, Vizela)

Partenze: Bijol (d, Leeds), Touré (d, Lorient), Ebosse (d, Verona), Lucca (a, Napoli)

Allenatore: Runjaic (confermato)

VERONA

Arrivi: Kurti (d, Empoli), Ebosse (d, Udinese), Yellu Santiago (c, Getafe), Unai Nunez (d, Celta Vigo)

Rientri: Mitrovic (a, OH Leuven), Tavsan (a, Cesena), Henry (a, Palermo), Lasagna (a, Bari), Gunter (d, Goztepe), Praszelik (c, Sudtirol), Corradi (d, Catanzaro), Braaf (a, Salernitana), Charlys (c, Cosenza)

Partenze: Coppola (d, Brighton), Bradaric (d, Salernitana), Daniliuc (d, Salernitana), Dawidowicz (d, svincolato), Duda (c, svincolato), Faraoni (d, svincolato), Lazovic (c, svincolato), Okou (d, Bastia), Tengsted (a, Benfica), Semedo (a, Watford)

Allenatore: Zanetti (confermato)