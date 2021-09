Calciomercato Serie A: tutti i migliori calciatori in scadenza giugno 2022 in Italia

La lista dei giocatori in scadenza a giugno 2022. Da Lorenzo Insigne fino a Franck Kessié passando per Paulo Dybala. Tutti i nomi dei big che potrebbero non rinnovare con le proprie squadre.

La Serie A ha visto l’addio di molti giocatori importanti. Tra questi ci sono sicuramente Romelu Lukaku, Cristiano Ronaldo e Gianluigi Donnarumma. Può capitare che una società, assieme anche al giocatore, non abbiano ancora trovato cenni di intesa per un rinnovo del contratto che continua ad essere sempre rimandato.

Non mancano, infatti, i big che sono in scadenza al prossimo giugno. Tra questi configura sicuramente Lorenzo Insigne. Capitano del Napoli, l’attaccante campione d’Europa non ha ancora discusso del rinnovo con la società. Ballano diversi milioni tra la richiesta di Aurelio De Laurentiis e quella del giocatore stesso. Insigne, che è un punto di riferimento per il club, ha già rifiutato l’offerta dell’Inter. Potrebbe vedersi andare via l’anno prossimo, se non già a gennaio dello stesso anno.

Un altro pezzo da novanta in scadenza è sicuramente Paulo Dybala della Juventus . Con la partenza di Ronaldo, l’argentino avrebbe l’occasione ghiotta di prendere le redini dell’attacco. Nella partita contro l’Empoli, poi persa, la Joya non si è dimostrato il trascinatore della squadra di Massimiliano Allegri. Il rinnovo è possibile, anche se non se n’è ancora parlato ufficiosamente e la Vecchia Signora attende impaziente qualche suoa novità.

Anche il caso Franck Kessié è una vera e propria spina nel fianco per il Milan. L’ivoriano non sembra ancora convintissimo di proseguire la sua avventura nel capoluogo lombardo. Il Milan non vorrebbe correre il rischio di perdere un altro giocatore a zero, come successo con Donnarumma e Hakan Calhanoglu. Kessié aveva ammesso che avrebbe risolto la questione rinnovo al suo rientro dalle Olimpiadi di Tokyo. Di questo, però, non se n’è più parlato.

Il club di Via Aldo Rossi offre 5 milioni netti, l’agente ed il giocatore ne vorrebbero almeno 6,5. Intanto il pericolo estero incombe. Non solo il Tottenham ma soprattutto il PSG che ha già fatto spesa al Milan. A tale proposito c’è stato un incontro con Leonardo e la dirigenza rossonera per discutere del giocatore.

Il Torino vorrebbe fare di tutto anche per trattenere Andrea Belotti. Il Gallo è rimasto a Torino ma non è detto che possa rinnovare automaticamente. I granata stanno facendo di tutto per trattenerlo tanto che sul piatto un triennale da 3,3 milioni a stagioni. Il giocatore ci pensa ma su di lui non manca il mercato.

I migliori giocatori di Serie A in scadenza a giugno 2022

Paulo Dybala (Juventus)

(Juventus) Lorenzo Insigne (Napoli)

(Napoli) Lorenzo Pellegrini (Roma)

(Roma) Andrea Belotti (Torino)

(Torino) Franck Kessie (Milan)

(Milan) Marcelo Brozovic (Inter)

(Inter) Federico Bernardeschi (Juventus)

