Calciomercato Roma: vicinissimo Abraham

Sarà Tammy Abraham il nuovo attaccante della Roma: la giovane punta del Chelsea pare abbia sciolto le riserve, e si sia convinto ad accettare le lusinghe del club giallorosso. Affare da 45 milioni, con i londinesi che si avvarranno di un diritto di recompra.

Tammy Abraham sempre più vicino alla Roma: l’attaccante del Chelsea è stato individuato da Josè Mourinho come la punta ideale per sostituire il partente Edin Dzeko. Tiago Pinto, ds giallorosso, ha dovuto lavorare tanto per convincere il giocatore ad accettare il trasferimento e superare la concorrenza dell’Arsenal, squadra di cui Abraham è tifoso, ma ora pare esservi riuscito.

Dopo Ferragosto, Pinto dovrebbe essere a Londra per definire gli ultimi dettagli con il Chelsea. L’accordo con l’entourage di Abraham è già stato raggiunto sulla base di cinque milioni netti a stagione. Restano da convincere i “Blues”, che comunque sembrano allettati dalla proposta giallorossa: 45 milioni per l’acquisto definitivo, tra parte fissa e bonus, più una clausola di riacquisto in loro favore che ammonterebbe a circa 55-60 milioni.

Tommy Abraham, obiettivo di mercato della Roma

Cifre che, se confermate, testimonierebbero la grande fiducia riposta dalla Roma nel giovane giocatore. Abraham ha atteso finora risposte dall’Arsenal, che però non ha ancora avanzato un’offerta ufficiale al Chelsea, e si trova ora a gestire una difficile situazione legata alla panchina, con Arteta vicino all’esonero. La prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per finalizzare il passaggio di Abraham alla Roma, e dare a Mourinho il tanto sospirato attaccante che dovrà alternarsi con Borja Mayoral.

Migliori Bookmakers AAMS