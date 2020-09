Calciomercato Roma: trattativa per Borja Mayoral e Valenti. Sfida al Milan per Rudiger

Continua ad essere attiva sul mercato la Roma. Dopo aver incassato il 3-0 a tavolino dal Verona, Fienga e soci hanno deciso di correre ai ripari per rinforzare l’organico. Il solo Pedro non basta, ecco perché la società giallorossa starebbe puntando Rudiger e Borja Mayoral.

Calciomercato Roma: Rudiger e Borja Mayoral nel mirino

La sfida di Verona ha infatti evidenziato un problema importante: la Roma ha una rosa corta.

Alle prese con l’assenza di Smalling e I malumori di Dzeko, Fonseca ha dovuto fare di necessitá virtú, schierando Cristante al centro della difesa e Mkhitaryan al centro dell’attacco.

Da qui la necessitá di acquistare un centrale e una punta di scorta. Se il ritorno di Smalling non dovesse concretizzarsi, lo United continua a chiedere 20 milioni, ecco che rispunterebbe la pusta Rudiger, escluso dalla sfida contro il Liverpool e desideroso di lasciare il Chelsea. I blues, scrive Repubblica, potrebbero cederlo in prestito, ma c’é comunque da superare la concorrenza di tanti club, Barcellona e Milan in primis. Se dovesse finire in Spagna Rudiger, la Roma punterebbe su Todibo, anch’egli in uscita dalla squadra catalana. Rudiger, secondo altre fonti, é stato proposto anche all’Inter che, ceduto Godín al Cagliari, potrebbe valutare l’opportunità.

Per quanto riguarda Borja Mayoral, trattasi di uno dei tanti prodotti della cantera che il Real sta cercando di cedere. Col contratto in scadenza nel 2021, informa il noto giornalista Gianluca Di Marzio, la trattativa non dovrebbe essere complicata, anche se verosimilmente si dovrá trattare su formula e cifre. La Roma prova a completarsi e lo fa con acquisti mirati che consentano a Fonseca di avere piú ampia scelta.

Occhio a Valenti

Occhio, infine, a Lautaro Valenti, difensore classe 1999 del Lanus. Argentino, ha segnato tre gol nella passata stagione. Secondo Gianluigi Longari di SportItalia, la Roma si sarebbe inserita in una trattativa giá avviata col Parma, pronta ad approfittarne per soffiarlo ai “Ducali”. La trattativa é in corso d’opera e si comcluderá nei prossimi giorni.

