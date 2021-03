Calciomercato Roma: torna di moda Isak, idea Aarons

La Roma punta sui giovani per la prossima campagna acquisti: Isak, attaccante svedese, è anche in orbita Juventus.

La matematica applicata al calcio: Tiago Pinto, direttore sportivo della Roma, si affida alla scienza esatta dei numeri per non sbagliare le prossime mosse di calciomercato. Così, utilizzando un algoritmo per la sintesi incrociata dei dati, ottiene il profilo di Alexander Isak, possente attaccante della Real Sociedad. Lo svedese sarebbe stato suggerito a Pinto quale alternativa migliore per l’attacco giallorosso. I numeri sono di certo dalla sua parte: dodici gol nella Liga spagnola, cifre che lo piazzano al sesto posto della classifica marcatori.

La Roma, che sta cercando il sostituto del partente Dzeko, è tornata sulle sue tracce. L’idea di Pinto è quella di acquistare una punta giovane che possa giocarsi il posto con Borja Mayoral,. già abbastanza a proprio agio nel campionato italiano (sei gol in Serie A). Isak è tra le punte più promettenti d’Europa: già titolare della Svezia, con la quale ha messo a segno sei reti in venti presenze, il suo nome è finito sull’agenda dei migliori club europei, tanto che qualche tempo fa si vociferava di un interesse della Juventus.

Isak con la maglia del Borussia Dortmund

A testimoniare il suo valore è una clausola rescissoria piuttosto alta, che tocca i 70 milioni. Una cifra che la Roma non può certamente permettersi di spendere, e che dovrà provare ad alleggerire attraverso le trattative. Isak, classica prima punta, si troverebbe a meraviglia con due mezzepunte di supporto come prevede il nuovo modulo di Fonseca.

Obiettivo Aarons

Capitolo difesa: piace il giovane terzino destro del Norwich Max Aarons: 38 presenze su altrettante gare lo scorso anno; titolare nella Nazionale giovanile inglese che sta disputando gli Europei Under 21. Uno stacanovista. La Roma sta prendendo contatti con l’agenzia che ne cura gli interessi per portarlo in Italia. Secondo il Telegraph la valutazione del Norwich si aggira sui 30 milioni. La Roma spera di poter abbassare la cifra trattando. C’è parecchio fermento dalle parti di Trigoria. La Roma che verrà è in fase di costruzione.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS