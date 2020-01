Calciomercato Roma, tabella trasferimenti Gennaio 2020: acquisti e cessioni

Ecco tutte le operazioni effettuate dalla Roma in entrata e in uscita, con acquisti e cessioni, cifre e dettagli, nella sessione invernale di Gennaio 2020 di calciomercato

Ha avuto un’ora in più rispetto alla maggior parte delle squadre di Serie A, ma la Roma aveva già chiuso la propria sessione invernale di calciomercato con largo anticipo, visto che si è mossa con forza in questo Gennaio 2020.

Il ds Gianluca Petrachi ha lavorato soprattutto in vista del futuro acquistando tanti giovani talenti, il più importante dei quali è sicuramente Carles Perez, arrivato in prestito con obbligo di riscatto dal Barcellona, che si è mantenuto la possibilità di pareggiare possibili offerte future, per una cifra totale di circa 12 milioni di euro, più 4,5 milioni di euro di bonus.

Arrivato il sostituto di Nicolò Zaniolo, la Roma ha poi pensato a completare finalmente la mediana strappando al Valencia il giovane Gonzalo Villar per 4 milioni di euro. In realtà, il giocatore era di proprietà dell’Elche, ma il club andaluso aveva la possibilità di pareggiare l’offerta dei giallorossi, che li hanno convinti a rinunciare.

Probabilmente, è stata fondamentale, in tal senso, l’altra operazione chiusa con il Valencia. Infatti, la Roma ha ceduto in prestito secco per sei mesi agli spagnoli Alessandro Florenzi, il capitano, che non voleva perdere la convocazione di Roberto Mancini e dell’Italia per gli Europei, andando a giocare titolare.

A sostituirlo è il rientrante Bruno Peres, il cui prestito al Sao Paulo si è concluso, e soprattutto il giovane Roger Ibanez, acquistato dall’Atalanta in prestito con diritto di riscatto obbligatorio per una cifra totale pari a 10 milioni di euro, strappato alla concorrenza di tantissime squadre italiane.

Infine, la Roma ha ceduto Umar Sadiq al Partizan Belgrado, che lo ha riscattato per 1,7 milioni di euro, e ha prestato i giovani Zan Celar alla Cremonese, Mirko Antonucci al Vitoria Setubal al Portogallo e Steven Nzonzi al Rennes, quest’ultimo rientrato dal precedente prestito al Galatasaray.

Ecco l’elenco degli acquisti e cessioni ufficiali:

ACQUISTI

Gonzalo Villar, centrocampista, Elche, definitivo

Carles Perez, attaccante, Barcellona, prestito con obbligo di riscatto

Roger Ibanez, difensore, Atalanta, prestito con obbligo di riscatto

Bruno Peres, difensore, Sao Paulo, fine prestito

CESSIONI

Alessandro Florenzi, centrocampista, Valencia, prestito

Umar Sadiq, attaccante, Partizan Belgrado, definitivo

Zan Celar, attaccante, Cremonese, prestito

Mirko Antonucci, centrocampista, Vitoria Setubal, prestito

Steven Nzonzi, centrocampista, Rennes, prestito

