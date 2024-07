Calciomercato Roma: spunta En-Nesyri per l’attacco

Per rafforzare il proprio attacco la Roma sta seriamente puntando su El Youssef En-Nesyri, punta classe 1997 del Siviglia.

Per lui il club andaluso chiede 20 milioni, gli stessi sborsati quattro anni e mezzo fa per rilevarlo dal Leganes, dunque una cifra tutt’altro che esosa e in linea con le prestazioni offerte nonché con le casse capitoline.

Per strapparlo al Siviglia, però, la Roma dovrà stare ben attenta alla concorrenza: a volere il marocchino, infatti, sono il Fenerbahce del grande ex José Mourinho e il ricco club saudita Al-Qadisiyya , che potrebbe mettere sul tavolo quanto richiesto senza battere ciglio.

El Youssef En-Nesyri è calcisticamente cresciuto nel natio Marocco per poi trasferirsi a 18 anni in Spagna. Dopo aver esordito nel Malaga ed esservi rimasto per due anni, si è trasferito al Leganes trascorrendovi un ulteriore biennio prima di passare al Siviglia.

In biancorosso ha vinto due Europa League nel 2020 e nel 2023, l’ultima curiosamente contro la sua possibile futura squadra, segnando complessivamente 73 gol in 196 presenze.

