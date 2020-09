Calciomercato Roma: sogno Fred

Il centrocampista brasiliano, allenato da Fonseca allo Shakhtar, potrebbe rientrare nella trattativa per Smalling

Roma–Manchester (United) è una tratta che potrebbe essere affollata. I contatti tra i due club vanno avanti da mesi per Chris Smalling, rientrato in Inghilterra al termine della stagione in maglia giallorossa ma che rimane un obiettivo di mercato.

Nelle ultime ore, stando a quanto riportato da Tele Radio Stereo, anche Fred è entrato a far parte dei discorsi tra il club giallorosso e i Red Devils. Il centrocampista brasiliano, che già conosce Fonseca avendoci lavorato allo Shakhtar Donetsk, potrebbe arrivare con la formula del prestito con obbligo di riscatto legato alle presenze fissatom il tutto su una base di 20-25 milioni.

Con l’arrivo di Van de Beek dall’Ajax, lo spazio per Fred si ridurrebbe notevolmente. Tornare sotto gli ordini di Fonseca potrebbe essere la miglior soluzione, ostacolata però dallo stipendio di 5 milioni fino al 2023 percepiti oltre Manica.

