Calciomercato Roma: Smalling può lasciare dopo il campionato

Il Manchester United ha accettato il rinnovo del contratto solo per il campionato

Il mistero aumenta attorno a Chris Smalling. Il difensore inglese è uno dei pilastri su cui Paulo Fonseca vuole costruire le fondamenta per la Roma della prossima stagione. Un pilastro che però ancora non è sicuro possa essere posto. La Roma (o meglio dire Franco Baldini?) da tempo sta trattando con il Manchester United per estendere il prestito anche alla prossima stagione. Una trattativa che però passa anche per l’immediato futuro. I due club sono riusciti a trovare un accordo per far terminare al centrale 30enne la stagione in giallorosso. Stagione però che per lo United si concluderà il 31 luglio. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, i Red Devils vorrebbero alla loro corte il giocatore. Il motivo è molto semplice: qualora entrambe dovessero qualificarsi per i quarti di Europa League (la Roma affronterà il Siviglia, mentre lo United se la vedrà con gli austriaci del LASK), un incrocio potrebbe esserci.





