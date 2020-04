Calciomercato Roma: Smalling e Mkhitaryan rimarranno fino a fine stagione

La società giallorossa ha trovato l’accordo con Manchester United e Arsenal per prolungare la permamenza dei due giocatori

Chris Smalling e Henrikh Mkhitaryan rimaranno alla Roma. Almeno per questa stagione.

FORZA MAGGIORE – La permanenza dei due, rispettivamente in prestito dal Manchester United e dall’Arsenal, era in forte dubbio. La scadenza del prestito di entrambi era fissata per il 30 giugno. La stagione, però, è stata fermata a causa dell’epidemia del coronavirus. La Roma dunque ha cercato di fare leva proprio su questo aspetto. Strategia che ha funzionato. Le società hanno infatti raggiunto l’accordo per prolungare il prestito, che ora sarà fino a fine stagione.

CHE SARÀ – Il futuro più lontano resta però comunque un mistero per entrambi. Lo United, fino a pochi giorni fa, voleva far tornare Smalling all’Old Trafford Smalling, presumibilmente per un’altra stagione in maglia Reds. Ora però, stando a quanto riportato da “The Express”, la società inglese avrebbe messo le valigie in mano al difensore. Su di lui ci sarebbe l’Arsenal. Arsenal che detiene il cartellino anche di Mkhitaryan. Il centrocampista armeno, che ieri ha elogiato il gioco di Paulo Fonseca, ha già da tempo espresso la propria volontà di rimanere nella capitale. Cosa che decisamente si scontra con il desiderio del club. I Gunners, scrive “La Gazzetta dello Sport” chiedono 20 milioni di euro, mentre il Miki chiede uno stipendio di tre milioni netti. A causa dei vari infortuni che ne hanno fermato il cammino in stagione, la richiesta è stata giudicata come esagerata. L’obiettivo di tutti è comunque quello di trovare un accordo il prima possibile.

