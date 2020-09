Calciomercato Roma: sfida al Barcellona per Depay. Programmate le visite per Kolarov con l’Inter

I giallorossi sono interessati all’olandese dell’Olympique Lione. Il serbo vicinissimo ai nerazzurri

Sarà ancora Roma–Barcellona. Non sul campo, quanto sul mercato. Anche i giallorossi sono infatti interessati a Memphis Depay. A confermare la forte indiscrezione è uno dei soggetti più interessati, Jean-Michel Aulas. Il presidente dell’Olympique Lione ha confermato l’interesse del club giallorosso nel corso di un’intervista a Telefoot. Queste le sue parole: “Su Depay ci sono anche i giallorossi“.

Sul 26enne olandese, domani in scena contro l’Italia nel secondo impegno di Nations League, il club giallorosso non è però solo. L’ex Manchester United fa gola a diversi top club, soprattutto al Barcellona. I catalani sono infatti alla ricerca di un sostituto di Lautaro Martinez, sempre più verso la permanenza in nerazzurro.

E verso la maglia nerazzurra è sempre più diretto Aleksander Kolarov. Il terzino serbo – dopo il pareggio per 0-0 della Serbia contro la Turchia, gara in cui è stato espulso per somma di ammonizioni -, domani tornerà in Italia. La destinazione non sarà però Roma, quanto Milano. Nel capoluogo milanese sosterà le visite mediche con l’Inter, per poi scendere in campo già martedì sotto gli ordini di Antonio Conte.

