Calciomercato Roma: rispunta Shaqiri, piacciono Marcos Paulo e Januzaj

Le future manovre di mercato. Ritornata la fiamma per lo svizzero del Liverpool. Interesse per il brasiliano e per il belga della Real Sociedad

Sfumato l’arrivo di Politano e con Zaniolo infortunato, la Roma è alla ricerca di un’alternativa.

AMORE MAI SOPITO-Nelle ultime ore sembrerebbe essersi riaccesa la fiamma di amore ed interesse per Shaqiri. Lo svizzero ex Inter, attualmente al Liverpool, era stato già cercato/ avvicinato dai giallorossi in più occasioni. I primi sussulti si sono verificati nel 2017 e andarono avanti fino all’anno successivo. Fu lo stesso giocatore poi ad ammettere che la Roma fosse veramente vicina a prenderlo ma che non si fece più nulla per un semplice motivo: il rifiuto dello stesso giocatore. Shaqiri, all’ora in forze allo Stoke City, ha preferito rimanere sino a fine stagione per aiutare la sua squadra in un momento di grande difficoltà.

E perché ora Shaqiri dovrebbe mai accettare? Per una ragione altrettanto semplice: non gioca.

Nei Reds di Klopp, ha racimolato infatti solamente 174 minuti. Ad ora si registra una richiesta di prestito rifiutata dagli inglesi.

LE ALTRE PISTE- In orbita giallorossa gravitano però anche altri nomi, come quelli di Januzaj e Marcos Paulo.

Il primo è un attaccante belga di origini albanesi che attualmente gioca nella Real Sociedad. Gioca, si fa per dire. Il 24enne, grande speranza del calcio belga, è stato martoriato dagli infortuni che ne hanno bloccato l’esposizione. Potrebbe arrivare in prestito.

Marcos Paulo, invece, è un difensore brasiliano ma con passaporto portoghese ( fattore importantissimo) del Fluminense. Su di lui però non c’è solo la Roma. In corsa per portarlo alla propria corte ci sono infatti Siviglia, Barcellona e Lipsia. La società tedesca è quella che si sarebbe mossa prima sul 18enne. Secondo quanto riportato da Estadio Deportes, comunque, un rappresentante del giocatore è nella Capitale per parlare con Petrachi.

