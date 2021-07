Calciomercato Roma: preso Shomurodov

Affare fatto! Roma e Genoa hanno trovato l’accordo per il trasferimento dell’uzbeko alla corte di Mourinho.

La Roma ha il suo attaccante di riserva e già domani mattina sbarcherà nella capitale, prima per sostenere le visite mediche di rito e poi per firmare il contratto che lo legherà al club giallorosso e lo metterà al servizio dell’armata di Josè Mourinho.

Eldor Shomurodov è ufficialmente un giocatore della Roma grazie ad una trattativa lampo giostrata da Tiago Pinto che ha convinto rapidamente la dirigenza del Genoa sulla base di un prestito di 2,5 milioni con diritto di riscatto fissato a quasi 18 milioni di euro.

Il riscatto diventerà d’obbligo dopo poche presenze e ciò rende l’acquisto dell’uzbeko un vero colpo anche per il futuro.

Ciò lo attesta anche il contratto che i giallorossi hanno preparato all’attaccante, ormai ex ariete dei Grifoni, che lo legherà alla Capitale per 4 anni a cifre vicine ai 2,5 milioni di euro.

Con Dzeko e Mayoral in rosa e con la consapevolezza che lo scorso anno la squadra è stata dilaniata da una serie incredibile di infortuni, era importante avere una terza punta, specie se con caratteristiche fisiche e tecniche più simili a quelle di Dzeko.

Il classe 1995 ha disputato, lo scorso anno, la sua prima stagione italiana con la maglia del Genoa e, al netto di un inizio stentato in cui doveva abituarsi al nostro calcio, ha mostrato velocità e buone giocate fino a segnare 8 reti.

L’obiettivo per le prossime stagioni è arrivare in doppia cifra e per farlo dovrà sfruttare il salto di qualità che la Roma gli ha offerto.

Ora Mourinho ha un parco attaccanti più folto e può iniziare a pensare alla Roma del futuro.

