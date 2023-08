Calciomercato Roma: preso Lukaku

Calciomercato Roma: accordo trovato con il Chelsea per Romelu Lukaku, il belga arriverà a Roma con la formula del prestito oneroso secco da 7 milioni di euro.

Romelu Lukaku diventerà un nuovo giocatore della Roma. Fonte Immagine – StadioSport.it

Un colpo di calciomercato assolutamente clamoroso quello messo a segno dalla Roma nella giornata di oggi 26 agosto, i giallorossi, infatti, hanno raggiunto l’accordo con il Chelsea per il trasferimento di Romelu Lukaku nella capitale. L’operazione aveva preso piede nelle ultime settimane proprio quando i Blues avevano capito che era diventato quasi improbabile vendere a titolo definitivo il belga negli ultimi giorni di calciomercato.

A tal proposito, dunque, il Chelsea ha deciso di aprire alla formula del prestito, elemento che ha fatto sì che i giallorossi si fiondassero immediatamente sul giocatore. A portare avanti la trattativa giallorossa è stato lo stesso presidente americano, Dan Friedkin, il quale nelle ultime ore ha raggiunto un accordo con il numero uno dei Blues, Todd Boehly sulla base di un prestito secco oneroso fissato a 7 milioni di euro che i giallorossi verseranno nelle casse inglesi per la punta belga.

Adesso la proprietà giallorossa, dopo aver trovato l’intesa con il club londinese, dovrà passare a contrattare con il giocatore e con il suo entourage, il belga dovrà, infatti, ridursi l’ingaggio a 7/8 milioni di euro per permettere ai giallorossi un tesseramento contenibile a bilancio, proprio come fece la scorsa stagione a favore dell’Inter. Se così fosse la trattativa potrebbe concludersi nel breve periodo, permettendo, dunque, a Mourinho di poter attingere da una delle coppie offensive più importanti della Serie A composta da Dybala e da Lukaku. Con una coppia così, etichettare i giallorossi come una delle principali squadre pretendenti per lo scudetto diventa di fatto d’obbligo.