Calciomercato Roma: preso Diego Llorente

Alla Roma arriva Diego Llorente dal Leeds. Il difensore spagnolo è atteso già in serata nella capitale per le firme.

Colpo last-minute per la Roma. José Mourinho potrà contare su un altro giocatore importante: Diego Llorente. Il difensore del Leeds avrebbe scelto i capitolini come prossima squadra. Il giocatore spagnolo era da tempo in contatto con l’entourage giallorosso e alla fine ci dovrebbe essere la fumata bianca. Le due squadre sono d’accordo su tutto ed in serata potrebbe già esserci la firma.

Con il suo arrivo, ci sarà la cessione di Matias Viña che è sempre più promesso al Bournemouth, la stessa squadra che Nicolò Zaniolo ha rifiutato. Llorente, dunque, è a tutti gli effetti un giocatore della Roma. Un difensore che serviva allo Special One viste gli uomini contati che la sua rosa ha disposizione. Llorente arriverà in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 10 milioni.

Classe 93, il difensore è cresciuto calcisticamente nella cantera del Real Madrid ma solo nel 2013 arriva l’accesso in prima squadra. Non una parentesi fortunata per lui, visto che in due anni vede solo il campo due volte con la maglia dei Blancos. Poi prestiti in giro per la Spagna tra Rayo Vallecano, Malaga, Real Sociedad prima di approdare in Inghilterra.

Nel 2020 firma con la maglia dei Leeds, dove ha realizzato 44 presenze e mettendo a segno solamente due reti. Difensore molto fisico, abile soprattutto nel gioco aereo e che potrebbe portare esperienza in Serie A.