Calciomercato Roma: Perez in caso di addio di Fazio

L’argentino, fuori dal progetto di Fonseca, potrebbe lasciare. Pronta l’opzione che porta al giovane connazionale

Oltre all’attacco, dove l’incrocio Dzeko alla Juve e Under al Napoli, da cui arriverebbe Milik, tiene banco, il mercato della Roma si concentrerà anche in difesa. Il pacchetto arretrato, in attesa di Smalling, vede la presenza di tanti giocatori che non rientrano nei piani di Paulo Fonseca.

Da Florenzi (su cui ci sono da tempo Everton ed Atalanta) a Santon (vicino al Genoa dopo il quasi approdo al Besiktas) fino ad arrivare a Federico Fazio. Il 33enne ex Tottenham e Siviglia ha infatti diversi estimatori in Italia, Fiorentina e Cagliari di Di Francesco in primis.

Qualora la partenza de El Comandante dovesse avvenire, la società giallorossa ha in mente il nome del sostituto. Si tratta di Nehuen Perez, difensore classe 2000 dell’Atletico Madrid. Il giovane argentino nell’ultima stagione ha militato in prestito al Famalicão, compagine del campionato portoghese. Lo riporta Sky Sport.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS