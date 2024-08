Calciomercato Roma: l’Arabia Saudita torna alla carica su Dybala, pronta un’offerta da 20 milioni di euro anni per l’argentino.

Calciomercato Roma: offerte monstre dall’Arabia per Dybala.

Dopo la decaduta dello scorso 31 luglio della clausola rescissoria di 12 milioni di euro valida soprattutto per l’estero, la permanenza di Paulo Dybala alla Roma era stata data per scontata, ma nelle ultime ore l’offerta sopraggiunta dall’Arabia Saudita avrebbe rimescolato le carte in tavola. L’entourage del giocatore, infatti, è stato nuovamente contattato dall’fondo PIF, con il presidente Mohammad Al Sa’Ud, presidente del fondo, il quale si sarebbe esposto in prima persona per stappare l’attaccante alla Roma con nuova destinazione Al’Quadsiah.

L’indiscrezione è stata lanciata dal Corriere dello Sport, il quale parlerebbe di un’offerta di un triennale con base di stipendio pari a 20 milioni di euro netti all’anno per la Joya. Una situazione che ha portato non poca inquietudine nella capitale, con Dybala che ancora non avrebbe declinato ufficialmente l’offerta. Le volontà dell’argentino, dunque, non sono state ancora apertamente palesate, quel che è certo è che non sarà la Roma a mettere sul piede di partenza la Joya, ma tutto dipenderà da come quest’ultimo reagirà all’offerta monstre saudita.

Anche i giallorossi, però, nel caso in cui la propria stella decidesse di abbandonare il club, potrebbero vedere il lato positivo dell’operazione, visto che il sostituto se lo ritroverebbero già in casa con l’acquisto di Soulè. Inoltre, anche a livello economico i giallorossi riuscirebbero a concludere un’operazione importate, visto che incasserebbero circa 12 milioni di euro dalla cessione e si libererebbero contemporaneamente anche del pesantissimo stipendio da 12 milioni di euro lordi percepiti dal talento argentino attualmente a bilancio.

Gli sviluppi della trattativa potrebbero manifestarsi già nel corso delle prossime settimana, quel che è certo però è che, qualora la Roma dovesse vedersi privata di un attaccante come Dybala, potrebbe decidere di sostituirlo al meglio sul mercato, virando magari su altri profili altrettanto importanti come quello di Federico Chiesa, il quale è sempre di più separato in casa con la Juventus. L’idea di un attacco formato da Chiesa-Dvbyk-Soulè piacerebbe e non poco alla dirigenza giallorossa, ma il tutto dipenderà solo ed esclusivamente dalle scelte fatta da Paulo Dybala.

