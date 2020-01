Calciomercato Roma, non solo possibile scambio Suso-Under: sfida al Milan per Alderete

Complicata ma leggermente viva l’opzione scambio. Si lotta per il difensore del Basilea.

Ora che sembra quasi fatta per lo scambio Spinazzola-Politano, la Roma continua a fare affari con Milano. Questa volta, però, sponda rossonero.

Pochi giorni fa vi avevamo riportato di come fosse in ballo tra le due società un’ipotesi di scambio: Under in rossonero e Suso nella Capitale.

Ora però, con le due buone prestazioni di Under contro Juve ( gara in cui è subentrato a Zaniolo) e quella di ieri in Coppa Italia con il Parma, la società giallorossa sembrerebbe non più tanto sicura di lasciar partite l’esterno turco. Il Milan, al contrario, deluso e stufo del ritmo discontinuo dello spagnolo, vuole liberarsene il prima possibile.

I rossoneri, oltretutto, secondo quanto riferito da Repubblica, avrebbero anche chiesto una cifra extra per il cartellino di Suso, ritenuto più alto di quello di Under. Inutile dire che l’ipotesi è stata prontamente respinta dalla dirigenza capitolina.

LA SFIDA- Ambedue le società sono alla ricerca di un difensore per gennaio. E le scelte di entrambe sono ricadute sullo stesso giocatore: Alderete.

Il roccioso difensore ventitrenne paraguaiano del Basilea ( 188 cm per 87kg) è stato già proposto lo scorso dicembre al Milan. Ieri, inoltre, a Casa Milan è stato visto Augusto Paraja, agente del giocatore.

Anche Petrachi ha avviato i contatti per accaparrarsi il giocatore, ma il Milan sembrerebbe in leggero vantaggio. Almeno per ora. Per gennaio infatti è da escludere un approdo del paraguaiano alla corte di Fonseca per via del suo status di extracomunitario. La Roma ne ha già due: Cetin e Mkhitaryan

In questa stagione Alderete ha collezionato 28 presente ( ha saltato solo tre gare, di cui una per infortunio) e una rete.

©RIPRODUZIONE RISERVATA