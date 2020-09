Calciomercato Roma News: Zidane blocca Mayoral. Spunta Jovic. Proposto Lacazette. Il Braga dice no per Carmo

Il centravanti spagnolo bloccato da Zidane. Si pensa al serbo. No per il francese, rifiuto del club portoghese per il centrale difensivo

Proprio nel momento in cui Pedro Mayoral sembrava essere destinato ad arrivare alla Roma, è arrivato il veto di Zidane. Nell’impegno di campionato contro il Betis (vittoria per 2-3 dei Blancos), il tecnico francese ha mandato in campo il centravanti 23enne. Un messaggio chiaro, ma che ora lo è ancora di più: Mayoral resta a Madrid.

Chi invece sembra essere destinato a lasciare la Spagna è Luka Jovic. Il centravanti serbo è stato infatti proposto alla Roma. Sulle sue tracce ci sono però anche Milan ed Inter, riporta AS. L’obiettivo del club madrileno è quello di mettere minuti ed esperienza, cosicché possa ritornare tra un anno per mostrare le sue qualità. La Roma, dunque, sembra essere in vantaggio sulle due milanesi.

L’unico ostacolo – oltre al carattere non semplice del classe 1997 – è l’ingaggio di 4 milioni netti. L’obiettivo del club giallorosso è però quello di abbassarlo. Il costo del prestito, invece, è di 10 milioni. Anche qui, però, potrebbe esserci uno sconto.

Intanto, stando a quanto riportato da Il Tempo, un intermediario avrebbe proposto Alexandre Lacazette alla Roma. L’offerta è stata però declinata dagli uomini di mercato giallorossi per i costi eccessivi. A proposito di rifiuti, il club capitolino ha incassato il no – per ora – dello Sporting Braga per Carmo.

Il difensore classe 1999 era finito nel mirino come una delle possibili alternative. La Roma aveva messo sul piatto un prestito con diritto di riscatto, opzione neanche presa in considerazione dal club portoghese. Su di lui la dirigenza punta molto, tanto da avergli offerto il rinnovo di contratto ed aumentato la clausola rescissoria, ora fissata a 20. Lo riporta Sky Sport.

