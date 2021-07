Calciomercato Roma: Kumbulla alla Roma per Belotti? Piace Cucurella

La Roma ha deciso di puntare tutto su Belotti del Torino come grande regalo da fare a Mourinho ed è disposta ad inserire Kumbulla e Milanese nella trattativa. Nel frattempo, piace Cucurella del Getafe per sostituire Spinazzola

L’arrivo di Josè Mourinho ha portato un incredibile entusiasmo in casa Roma, pronta ad affidarsi al suo generale per provare a tornare ai fasti di un tempo.

La squadra va rinforzata, la rosa va migliorata, solo così sarà possibile dare completezza ai reparti e provare ad alzare l’asticella dopo i deludenti ultimi tre anni.

L’obiettivo è tornare in Champions League e, magari, in tre anni festeggiare, come ha detto lo stesso Special One, senza specificare quale trofeo.

E’ già arrivato Rui Patricio dal Wolverhampton per 11,5 milioni di euro, il portiere tanto voluto e desiderato da Mourinho, che aspetta anche Granit Xhaka, ma la trattativa con l’Arsenal è ancora in corso.

Il grande sogno è acquistare una punta centrale di grande livello ed il nome principale è quello di Andrea Belotti, che avrebbe chiesto la cessione al Torino, forte anche di un contratto in scadenza nel giugno 2022.

Il problema è la richiesta dei granata, che non vogliono mollare il proprio capitano per meno di 30-35 milioni di euro contro una prima offerta dei giallorossi di 15 milioni di euro più 3 milioni di bonus, rifiutata con sdegno.

La Roma sarà benissimo che deve osare per poter acquistare Belotti e avrebbe presentato una nuova offerta al Torino, proponendo l’inserimento di due contropartite tecniche.

Il primo nome è quello di Marash Kumbulla, valutato circa 20 milioni di euro, che Mourinho non sembra vedere di buon occhio nel suo nuovo 4-2-3-1, essendo un calciatore abituato, per caratteristiche tecniche, fisiche e tattiche, a giocare a tre in difesa.

Il secondo nome, invece, potrebbe essere quello di Tommaso Milanese, che ha fatto bella figura l’anno scorso in Europa League.

Infine, Mourinho ha quasi urlato disperatamente la necessità di acquistare un terzino sinistro per sostituire lo sfortunato, ma meritatamente Campione d’Europa con l’Italia, Leonardo Spinazzola.

Il nuovo nome per la fascia sinistra sarebbe quello di Marc Cucurella, classe ’98, che il Getafe valuta circa 18-20 milioni di euro, che piace molto alla Roma anche per la sua duttilità e capacità di giocare più avanzato.

