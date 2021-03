Calciomercato: Roma, Juventus e Milan seguono Danilo del Palmeiras

Il giovane talento del Palmeiras è seguito da molti club italiani ma per meno di 13 milioni il giocatore non verrà venduto.

Nonostante la concitata fase di campionato da vivere in questi mesi, molti club della nostra Serie A stanno pensando a come ringiovanire la rosa e assicurarsi giocatori di prospettiva da usare in futuro.

Questo è il caso di Roma, Juventus e Milan che, negli ultimi mesi, stanno monitorando in maniera insistente il giovane talento brasiliano, Danilo.

Il ragazzo, di proprietà del Palmeiras, ha incantato i campi dei settori giovanili sudamericani assicurandosi un sicuro futuro da centrocampista titolare della squadra biancoverde.

Calcisticamente nato e cresciuto tra le fila del Palmeiras, Danilo dos Santos de Oliveira, 19 anni, è uno dei prospetti più interessanti della propria nazione, nonostante, anche a causa del Covid-19, abbia collezionato poche presenze nella prima squadra.

Ormai divenuto titolare della sua squadra, Danilo ha collezionato 11 presenze in Coppa Libertadores che hanno permesso al ragazzo di essere uno dei maggiori protagonisti della vittoria del trofeo più ambito a livello sudamericano del Palmeiras.

Sembra, ovviamente, difficile pensare che il ragazzo possa essere utile in tempi brevi ad uno dei già citati club italiani che stanno valutando se vale la pena accaparrarsi il giocatore anche perché il prezzo non è basso.

Sono, infatti, almeno 13 i milioni che il Palmeiras chiede per la cessione del brasiliano. Il ragazzo rappresenta il classico prototipo del mediano ma ha dimostrato di avere anche un’ottima qualità e discreta propensione agli inserimenti.

Tra le italiane, è la Roma ad essersi mossa in anticipo ma la situazione resta in bilico e il Palmeiras è pronto ad accettare qualsiasi offerta visto che sembra, ormai, rassegnata a perdere il proprio talentino.

