Calciomercato Roma: Isak alternativa a Belotti

La Roma è a caccia di una punta. Il preferito è Belotti del Torino, ma la trattativa si è arenata. L’alternativa è il giovane svedese Isak.

Missione attaccante: la Roma di Josè Mourinho ha bisogno di una punta che, dalla prossima stagione, possa fare reparto o alternarsi con Borja Mayoral. Il prescelto di Tiago Pinto, DS giallorosso, è Andrea Belotti, centravanti del Torino e della Nazionale italiana.

Giorni fa vi avevamo parlato di una trattativa ben avviata per il “Gallo”, con la Roma disposta a mettere sul piatto granata ben 20 milioni di euro. Cifra ritenuta congrua per un giocatore che andrà in scadenza alla fine della prossima stagione. In realtà la società giallorossa non ha fatto i conti con la resistenza granata. Il presidente Cairo, per cedere Belotti, vorrebbe almeno 30 milioni. Una richiesta che ha gettato in stallo la trattativa, arenatasi dopo le accelerazioni iniziali.

Ecco perché Tiago Pinto, in attesa di sviluppi sull’asse Torino, ha cominciato a sondare alcune alternative. La prima risponde al nome di Alexander Isak, giovane attaccante classe 1999 della Real Sociedad e della Svezia. In Spagna Isak ha vissuto un vero e proprio “exploit”, con ben 17 gol segnati in campionato. Numeri che inducono la Roma a monitorare il suo profilo.

Difficilmente la Real Sociedad cederà il suo giovane “gioiellino”, che ha provato a blindare con una clausola rescissoria da ben 70 milioni. Pinto punterà ovviamente ad abbassare la cifra, facendo leva anche sulle maggiori prospettive, sportive e d’ingaggio, che un club come la Roma potrebbe offrirgli a lungo termine, nonché del fascino di un tecnico vincente come Mourinho. Belotti resta la prima scelta, ma Isak rimane sullo sfondo.

