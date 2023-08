Calciomercato Roma: idee Demiral e Solet per il dopo Ibanez

Calciomercato Roma: è caccia al sostituto di Ibanez, i profili più indiziati sono quelli di Demiral e Solet

Dopo la cessione di Roger Ibanez all’Al Ahli per circa 28 milioni di euro la Roma è all’opera sul mercato per trovare un nuovo difensore da regalare a Josè Mourinho. La dirigenza giallorossa, infatti, capeggiata da Thiago Pinto, starebbe valutando alcuni profili per sostituire al meglio il calciatore brasiliano. Nelle ultime ore sembra essere tornato di moda il nome di Merhi Deimiral dell’Atalanta, il classe 1998 sarebbe molto apprezzato dallo stesso Mou, ma su di lui le problematiche sembrano essere molteplici.

In primis sul turco sarebbe vivissima la concorrenza dell’Inter, anch’essa alla ricerca di un profilo affidabile e di esperienza da arruolare nella propria rosa, in seconda battuta il prezzo ancora fermo a 20 milioni di euro imposti dalla stessa Dea, la quale non sembra intenzionata a fare sconti per il proprio tesserato. I giallorossi, però, starebbero lavorando su più fronti e avrebbero già pronta l’alternativa nel caso in cui la trattativa per Demiral non dovesse decollare.

La seconda opzione in casa Roma sarebbe quella rappresentata dal giovane difensore centrale del Salisburgo Oumar Solet, per il quale la Roma avrebbe già avviato i contatti con il club austriaco per sondare la fattibilità dell’operazione. Resterà da capire se il Salisburgo si mostrerà predisposto ad aprire ad una probabile cessione del francese classe 2000, reduce da un’importante stagione nel campionato austriaco.