Calciomercato Roma: idea Dilrosun

Il tempo stringe e Fonseca invoca acquisti

Ad una settimana dalla chiusura del mercato la Roma ancora non ha effettuato movimenti né in uscita e né in entrata.

Sotto questo punto di vista, però, potrebbe presto muoversi qualcosa. Dopo la definitiva sfumatura dello scambio Spinazzola-Politano, sempre più vicino al Napoli, il direttore sportivo giallorosso Gianluca Petrachi ha ribadito che nei prossimi giorni ci saranno novità per l’esterno che andrà a sostituire Zaniolo.

GLI OBIETTIVI- Forte è la strada che porta a Javairo Dilrosun. Olandese, classe 1998, è cresciuto nelle giovanili dell’Ajax prima di passare a sedici anni in quelle del Manchester City. Attualmente indossa la maglia dell’Herta Berlino.

In questa stagione, il giocatore è tra le rivelazioni della Bundesliga. Motivo per cui è al centro delle attenzioni di molte grandi di Germania, come Borussia Dortmund e Bayern Monaco.

Lorenzo Wouther, agente del giocatore, si è già incontrato più volte con Petrachi a cui ha ribadito l’apertura della società tedesca ad una vendita, a patto naturalmente che l’offerta giallorossa sia ragionevole.

È fondamentale sottolineare che per le note vicende di bilancio, difficilmente la Roma potrà effettuare degli acquisti a titolo definitivo in questa sessione.

Sempre calda anche l’alternativa Januzaj. Il belga di origine albanese, ex Manchester United, non trova più spazio nella Real Sociedad. La società spagnola, secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, sarebbe d’accordo per un prestito con diritto di riscatto fissato a 18 milioni.

