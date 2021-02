Calciomercato Roma: idea André Silva per il dopo Dzeko, contatti con Mendes

Calciomercato Roma: i giallorossi mettono nel mirino André Silva. L’ex Milan può essere l’alternativa giusta ad Edin Dzeko.

Stasera alle 21:00 la Roma di Paulo Fonseca sarà chiamata a confermare la vittoria per 2-0 ottenuta una settimana fa in Portogallo contro il Braga nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Un successo, firmato Dzeko-Mayoral, che permette ai giallorossi di affrontare con grande tranquillità il match di questa sera coi portoghesi che, salvo sorprese, non dovrebbero creare particolari problemi alla compagine capitolina.

E se da un lato c’è un gruppo che si prepara ad aprire i cancelli dell’Olimpico ai modesti biancorossi guidati da Carlos Carvalhal, dall’altro c’è una società che guarda al calciomercato e pensa a come rinforzare il pacchetto avanzato della squadra in vista della prossima stagione. Il primo nome finito nella lista dei desideri del nuovo DS giallorosso, Tiago Pinto, è quello di André Silva, attaccante portoghese attualmente in forza ai tedeschi dell’Eintracht Francoforte.

Calciomercato Roma: piace André Silva dell’Eintracht Francoforte.

L’ex attaccante del Milan piace molto alla dirigenza capitolina che avrebbe visto in lui il profilo adatto per sostituire il non più giovanissimo Edin Dzeko. Al di là degli screzi con Paulo Fonseca, il bosniaco infatti, vista l’età (compirà 35 anni il prossimo 17 marzo), non può più garantire un rendimento da top player, per questo dalle parti di Trigoria avrebbero pensato al classe ’95 che non solo ha la giusta esperienza internazionale per fare bene, ma conosce anche la Serie A avendo giocato nel Milan nella stagione 2017-2018.

L’Eintracht Francoforte, che lo ha acquistato proprio dai rossoneri l’estate scorsa, lo valuta tra i 30 e i 35 milioni di euro. La trattativa può decollare, visti gli ottimi rapporti che intercorrono tra il DS Pinto e il procuratore del giocatore, Jorge Mendes, ma affinché André Silva sbarchi all’ombra del Colosseo è necessario prima battere la concorrenza di Atletico Madrid, Juventus e Wolverhampton.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS