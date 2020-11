Calciomercato Roma: Fonseca vuole Nandez per il centrocampo

Il tecnico giallorosso ha indicato nel centrocampista uruguaiano il profilo ideale per rinforzare la zona mediana

Dopo la sconfitta (4-0) arrivata ieri sera al San Paolo – che dalla prossima partita casalinga sarà ribattezzato Stadio Diego Armando Maradona -, la Roma inizia a guardare al mercato. Tra gli obiettivi della società giallorossa nella sessione di gennaio rientrano l’acquisto di un esterno destro laterale, di un portiere e di un centrocampista.

Se per la prima casella le ricerche stanno continuando, per la seconda c’è un possibile nome. Come riportato da calciomercato.com, la Roma starebbe puntando Nahitan Nandez. Per il centrocampista uruguaiano, il cui nome è stato fatto da Paulo Fonseca, il club giallorosso ha avviato i contatti con l’entourage.

Il costo del cartellino dell’ex Boca Juniors – attualmente fermo dopo aver contratto il Covid-19 – si aggira attorno ai 23 milioni di euro. In questa stagione ha collezionato 7 presenze, un assist ed un gol in campionato. Uno solo invece il gettone in Coppa Italia, nella vittoria (2-1) contro il Verona.

