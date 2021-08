Calciomercato Roma: Ferrero offre Damsgaard

Bomba lanciata dal presidente della Sampdoria: “Se chiamano ci mettiamo d’accordo”.

Si può valutare in maniera positiva l’anno appena trascorso da Mikkel Damsgaard, centrocampista della Sampdoria, che, arrivato con la curiosità generale di tutti, è riuscito ad imporsi non solo con la maglia blucerchiata, ma anche in Nazionale.

In un momento in cui la Danimarca aveva perso le certezze che solo un campione come Eriksen poteva dare dal punto di vista tecnico e tattico, Damsgaard ha accettato il passaggio di consegna ed ha trascinato la propria selezione fino alla semifinale arrivando ad un passo da una finale che, forse, sarebbe stata meritata.

Ecco perché Tiago Pinto e Josè Mourinho, per la costruzione della nuova Roma, hanno inserito anche il nome del talentuoso danese nella lista dei papabili acquisti da poter fare trovando, clamorosamente, il via libera del presidente della Sampdoria.

Massimo Ferrero ha infatti dichiarato che il suo tesserato sarebbe un centrocampista utile alla causa giallorossa e che, se servirà davvero, sarebbe felice di intavolare una trattativa per trovare un accordo economico.

Per strappare Damsgaard alla Sampdoria serviranno, però, almeno 25 milioni di euro e la concorrenza è tanta a partire dall’Arsenal che ha messo già da tempo gli occhi sul ragazzo.

Proprio l’intreccio con l’Arsenal potrebbe spingere la Roma a puntare forte sul ragazzo dopo aver ottenuto, dai Gunners, la definitiva chiusura della trattativa per Xhaka che rinnoverà il contratto con gli inglesi.

Stiamo, sicuramente, parlando di due giocatori dalle caratteristiche tecniche ben diverse, ma i capitolini hanno enorme bisogno di un giocatore duttile e di qualità in mezzo al campo e la trattativa è più che fattibile.

Migliori Bookmakers AAMS