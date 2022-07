Calciomercato Roma, è fatta: preso Dybala

Calciomercato Roma, tutto fatto per Dybala: l’argentino ha accettato una proposta da sei milioni. Ieri partenza per il Portogallo, dove svolgerà i test medici per poi aggregarsi al resto della squadra.

Paulo Dybala ha scelto la Roma: nella notte, l’argentino ha accettato la proposta d’ingaggio avanzatagli dal club giallorosso, che sarà dunque la sua nuova destinazione. Sei milioni netti all’anno: tanto guadagnerà la “Joya”, pronta a far innamorare di sé la capitale.

Decisiva, secondo quanto riferiscono le fonti, una telefonata con il tecnico capitolino José Mourinho, al quale Dybala avrebbe comunicato la propria volontà nella notte.

Il portoghese ha intravisto in Dybala l’elemento di spicco necessario a far compiere il salto di qualità alla sua squadra, tanto da convincere i Friedkin a puntare tutto sul calciatore dell’Albiceleste, che dunque continuerà ad impreziosire la nostra Serie A.

Calciomercato Roma, per Dybala visite e firma in Portogallo

Neanche il tempo di dirsi “Sì” che Dybala è volato in Portogallo, con un volo partito da Torino ieri sera. La “Joya” svolgerà le visite mediche in terra lusitana, prima di apporre la propria firma sul nuovo contratto da sei milioni, e aggregarsi al resto della squadra, che in ritiro sta collezionando una vittoria dopo l’altra, trascinata dall’estro di Nicolò Zaniolo.

Proprio il classe 1999 potrebbe compiere il viaggio inverso, facendo rotta per Torino ed entrando nel mondo bianconero. Dalle parti di Roma, però, stanno provando a trattenerlo, per formare insieme all’ex 10 della Juventus una coppia di trequartisti formidabile. La Roma sogna in grande e non nasconde le proprie ambizioni. Dopo aver conquistato la Conference, la passata stagione, la truppa giallorossa vuole tornare a vincere in Italia.