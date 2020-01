Calciomercato Roma: è fatta per Ibanez. Piacciono Benito e Tiquinho Soares

La Roma si muove sul mercato per rinforzare la rosa. Un colpo al quale manca solamente l’ufficialità è quello di Ibanez, difensore centrale classe ’98 dell’Atalanta, con la quale ha collezionato solamente una presenza, in Champions League, contro lo Shaktar Donetsk.

Si tratta di un talento ancora acerbo, ma dalle grandi potenzialità. C’era anche il Bologna sulle sue tracce ma il giovane brasiliano sarebbe orientato a scegliere la squadra Giallorossa. Dovrebbe arrivare con un prestito con obbligo di riscatto fissato a 9 milioni.

Rinforzo in difesa necessario per la Roma, visto che sta cercando di sbarazzarsi di Juan Jesus che, a quanto pare, non rientra nei piani del mister Paulo Fonseca.

Un’altra zona di campo che andrebbe rinforzata, nel caso in cui venisse confermato lo scambio tra Spinazzola e Politano, sarebbe quella del terzino. Il profilo più seguito è Loris Benito, attualmente in forza al Bordeaux. Lo svizzero, piace molto a Petrachi e non costerebbe nemmeno troppo.

Scartata l’idea Barisic, per il prezzo troppo elevato, altre piste possibili sarebbero quelle di Sosa (Stoccarda) oppure il ritorno di Anocic, che aveva già giocato alla Roma nella stagione 2017/2018.

I capitolini si muovono sul mercato anche per trovare un sostituto di Edin Dzeko. Con Kalinic che non ha convinto e che potrebbe cambiare aria, la Roma punta a Tiquinho Soares, centravanti del Porto, che spicca per la sua abilità fisica e nel gioco aereo.

Dal Brasile infatti si dice che la Roma avrebbe già presentato un’offerta di circa 20 milioni di euro per l’attaccante classe 1991, che comunque sta dando seguito al suo ottimo periodo di forma, con 5 gol segnati nelle ultime 4 (tra campionato e coppa di Portogallo).

Queste le idee del D.S. Petrachi per rinforzare una squadra che fin qui non ha fatto male, ma che manca di continuità. Lo dimostra l’inizio horror del 2020 con 0 punti conquistati in 2 partite, ma l’obbiettivo Champions League è comunque alla portata e i Giallorossi daranno il massimo per ottenerlo.

