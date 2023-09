Calciomercato Roma: dopo Lukaku anche Bonucci, Sergio Ramos, De Gea e Lloris?

Calciomercato Roma: spuntano Lloris e De Gea per la porta. Mentre in difesa per i giallorossi prendono quota i nomi di Ramos e Bonucci.

Leonardo Bonucci nuovo obiettivo della Roma. Fonte – StadioSport.it

Dopo l’acquisto top di Romelu Lukaku, la Roma vuole continuare a rinforzare il proprio comparto organico visto l’avvio di campionato più che deludente con un solo punto totalizzato nelle prime due gare contro Salernitana e Verona. La dirigenza giallorossa, infatti, dopo aver totalmente completato il comparto offensivo con gli arrivi del gigante belga e di Azmoun, mira a rinforzare anche il proprio pacchetto arretrato visti i quattro gol subiti nei primi due match di campionato, dato assolutamente preoccupante che ha spinto il General Menager romanista, Thiago Pinto a individuare nuovi rinforzi per porta e difesa.

Per la difesa giallorossa a prendere piede nelle ultime ore di calciomercato sono stati i nomi di Leonardo Bonucci e quello di Sergio Ramos. Per il difensore juventino sembra arrivato il momento di scegliere una nuova sistemazione visti gli inutili tentativi giudiziari mossi da Bonucci contro il club bianconero per un nuovo reintegro in rosa. Sul difensore bianconero dopo dei timidi interessamenti della Lazio, sembra aver avviato i contatti anche la Roma, che vorrebbe regalare un nuovo difensore nelle ultime ore di calciomercato a Josè Mourinho.

Attenzione, però, anche ad un’altra pista per la difesa che sembra aver preso piede in maniera significativa per i giallorossi, si tratta del campione spagnolo Sergio Ramos. L’ex Real Madrid e PSG attualmente svincolato, sarebbe alla ricerca di una nuova squadra dove accasarsi dopo la scadenza contrattuale dello scorso 30 giugno con il club parigino. Sullo spagnolo però il problema della concorrenza sembra essere per la Roma quello principale, lo spagnolo, infatti, ha messo in stand by le offerte derivanti dalla Major League Soccer e dalla Saudi Pro League. In pole position sullo spagnolo per il momento sembra esserci il Galatasaray, che proprio ieri ha strappato il pass per i gironi di Champions League contro il Molde e che, dunque, potrà attingere dalla liquidità in arrivo dalla UEFA. I turchi sarebbero, infatti, disposti ad eguagliare l’ex stipendio percepito dallo spagnolo sotto la Torre Eiffel pari a 6 milioni di euro netti all’anno più bonus, cifra che la Roma difficilmente potrebbe accollarsi dopo quello già in essere di Lukaku e Dybala.

Cambio possibile anche tra i pali ?

Uno dei principali protagonisti in negativo dei primi due insuccessi giallorossi in questa nuova stagione è stato sicuramente Rui Patricio, il portiere portoghese non sembra essere più un punto fermo di Mou che vorrebbe un cambio di rotta tra i pali. Ecco perché la Roma sarebbe corsa ai ripari e starebbe cercando di piazzare il portiere portoghese in queste ultime ore di mercato, per poi virare su altri profili low cost come quelli di De Gea e Lloris.

David De Gea sondato dalla Roma per sostituire Rui Patricio. Fonte – Stadiosport.it

Il portiere spagnolo è attualmente da più di un mese svincolato dopo l’acquisto di Onana da parte del Manchester United e secondo le ultime indiscrezioni i giallorossi avrebbero iniziato a sondare il profilo del 32enne spagnolo in caso di partenza imminente di Rui Patrico.

Pista più difficile quella di Hugo Lloris: il campione del mondo francese, dopo l’arrivo di Vicario al Tottenham, sarebbe del tutto chiuso e starebbe cercando una nuova sistemazione, anche se, dato l’ingaggio importante e i dati anagrafici, i quali recitano 36 anni, è difficile che la Roma possa andare oltre una proposta di un anno per il francese.