Calciomercato Roma, clamoroso: possibile obiettivo Piatek!

Altro nome per il ruolo di vice-Dzeko.

L’era Friedkin è alle porte. Uno dei primi nodi da sciogliere in chiave mercato è quello di trovare un attaccante da alternare al bomber bosniaco.

Tanti i nomi fatti: da Petagna, che però non convince fino in fondo, a Pinamonti, situazione in stand-by, fino a Kean, trattenuto con tutte le forze da Ancelotti, e al sogno proibitio Mariano Diaz.

L’ULTIMA SUGGESTIONE- Nelle ultime ore, come riportato da Nicolò Schira de La Gazzetta dello Sport, un nuovo nome è entrato nella lista dei candidati: Krzysztof Piatek.

Con il ritorno di Ibrahimovic al Milan, il giovane attaccante polacco rischierebbe di non trovare lo spazio che cerca.

Per lui si sono già mosse sia la Fiorentina che il Genoa, ma davanti ad una proposta effettiva della Roma il polacco opterebbe per un approdo in maglia giallorossa.

NO TU NO- L’arrivo di un attaccante, però, dipende dalla posizione di Nikola Kalinic. L’attaccante in presto dall’Atletico Madrid, come ci si aspettava, non è stato un degno sostituto di Dzeko, pur non sfigurando del tutto ogni qualvolta è stato chiamato in causa. Il direttore sportivo Gianluca Petrachi sta provando a trovare una squadra al croato, che però di lasciare la Capitale non ne vuole sapere.

Ad oggi, si registrano delle proposte fatte proprio a Genoa e Fiorentina che stanno valutando se accettare. Due però i fattori che bloccano il tutto: l’ingaggio ( entrambe vorrebbero che la Roma partecipasse) e la poca propensione di Kalinic ad accettare.

©RIPRODUZIONE RISERVATA