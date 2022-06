Calciomercato Roma, clamoroso: Mourinho vuole anche Bale a parametro zero

Calciomercato Roma, grande obiettivo in attacco: Mourinho prova a convincere Bale?

È una Roma ambiziosa quella che si sta approcciando alla prossima sessione di mercato: la stagione post Conference League dovrebbe proiettare la formazione di Mourinho verso obiettivi più prestigiosi, in un percorso di crescita che, ne siamo sicuri, nella mente dell’allenatore portoghese dovrebbe portare i giallorossi a competere per lo Scudetto nel giro di pochi anni.

Proprio Mourinho, secondo le ultime indiscrezioni, si starebbe muovendo in prima persona per rinforzare la squadra. L’allenatore portoghese avrebbe infatti contattato Gareth Bale, esterno d’attacco che quest’anno ha chiuso la propria esperienza al Real Madrid.

Il gallese è una stella di caratura mondiale, e ha avuto la possibilità di lavorare con lo “Special One” al Tottenham, squadra in cui è tornato a giocare in prestito lo scorso anno. Il carisma e il fascino promanati da una personalità come Mourinho avrebbero stregato anche Bale, che secondo fonti spagnole non verificate, avrebbe preso in considerazione anche l’ipotesi giallorossa.

Gareth Bale, ex attaccante del Real Madrid

Tra Mourinho e Bale ci sarebbe stato un contatto telefonico, finalizzato a convincere il gallese a provare una nuova esperienza nel campionato italiano. Una Roma che lavora sui parametri zero, dunque. Dopo aver preso Nemanja Matic, la società capitolina punta a un nuovo rinforzo di spessore internazionale. Resta da capire, ovviamente, se le indiscrezioni rimarranno mera voce di mercato, o se da parte di Gareth Bale ci sarà la volontà fattiva di approfondire un discorso con il club della capitale.