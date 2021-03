Calciomercato Roma: clamorosa ipotesi Icardi

Secondo “Repubblica” l’attaccante argentino è tra le idee di mercato della nuova Roma di Friedkin. In caso di addio da parte di Dzeko, “Maurito” erediterebbe le chiavi dell’attacco.

Mauro Icardi ancora verso la Serie A. L’attaccante argentino del PSG sta disputando una buona stagione sotto la Tour Eiffel, dove in campionato ha messo insieme cinque gol e quattro assist. Certo, è difficile ritagliarsi un posto d’assoluto protagonista in un attacco che vanta anche Mbappé, Di Maria e Neymar, ma l’ex centravanti dell’Inter permette a Pochettino di schierare un numero nove puro, un giocatore d’area capace di risolvere le situazioni più complesse.

Eppure Icardi continua ad essere ancora al centro delle voci di mercato. Le ultime notizie, rilanciate da “Repubblica”, parlano di un interesse della Roma in vista della prossima stagione.

Mauro Icardi, attaccante del PSG

Icardi: alla Roma se va via Dzeko?

La nuova squadra di Friedkin è molto ambiziosa, e punta a ritornare ai vertici in poco tempo. Per farlo, l’imprenditore americano sta pensando anche a un ringiovanimento della rosa. In quest’ottica potrebbe essere letto il passaggio di consegne tra Edin Dzeko e l’attaccante argentino.

Dzeko ha avuto contrasti con Paulo Fonseca durante questa stagione, tanto che il tecnico portoghese aveva meditato di metterlo fuori rosa. Gli attriti si sono parzialmente risanati, ma la crepa rimane profonda e, dopo aver sfiorato l’addio (direzione Inter) lo scorso anno, il bosniaco potrebbe lasciare Roma oltre le soglie dei 36 anni.

A quel punto servirà trovare un sostituto, e Icardi potrebbe rivelarsi la scelta migliore: è ancora nel pieno della carriera (ha 28 anni) e conosce molto bene il campionato italiano, dove si è fatto conoscere mettendo a segno 122 gol in 221 partite ( più di un gol ogni due match). A Roma rivestirebbe sicuramente un ruolo centrale, in un attacco che riproporrebbe i tre rifinitori in appoggio a una punta.

Resterebbe da convincere il PSG, che ha puntato molto sull’argentino pagandolo ben 50 milioni (più otto di eventuali bonus). Se son rose, fioriranno…

