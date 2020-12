Calciomercato Roma: all in su Hysaj e Milik del Napoli a parametro zero

Spese azzurre per la Roma di Fonseca. I giallorossi contano di poter acquistare, tra gennaio e luglio, Hysaj e Milik per rinforzare due reparti prioritari.

Non è un mistero che la Roma abbia assoluta urgenza di un esterno difensivo, che sappia interpretare al meglio entrambe le fasi, e di un attaccante pronto a prendere il posto di Edin Dzeko che, causa età avanzata, non garantirà ai giallorossi una permanenza lunga.

Le idee uscite da Trigoria sono tante e ambiziose. Friedkin predilige una linea giovane formata da giocatori pronti ad esplodere nel calcio italiano come il texano Reynolds o il francese Kalimuendo.

La concorrenza riguardo i due giovani è tanta e l’incertezza sul rendimento e l’adattamento al nostro campionato rende difficile pensare che la Roma sia pronta a far follie per entrambi.

Ecco perché tutte le strade sembrano portare a Napoli dove due esuberi, che probabilmente non rinnoveranno il contratto, potrebbero vestire giallorosso.

L’interesse per Arek Milik non è una novità, ma la Roma sta cercando di preparare al meglio il colpo. Il desiderio del polacco è andare via già a gennaio (cifra intorno ai 15-18 milioni) ma la società giallorossa temporeggia per capire se, in caso di mancati accordi, i capitolini possano riuscire a strappare un accordo a parametro zero, per il prossimo anno. Ciò non toglie che la Roma, nonostante abbia in rosa, attualmente, sia Dzeko che Borja Mayoral, non possa trovare accordi per gennaio.

Nelle ultime ore è rientrato prepotentemente nella lista di Friedkin il nome di Elseid Hysaj pronto ad occupare il posto che, eventualmente, lascerebbe Bruno Peres.

L’albanese è il possibile colpo a sorpresa da inserire nella rosa del prossimo anno. Il contratto di Hysaj è in scadenza e tutto fa sembrare che non verrà rinnovato dal Napoli e la Roma segue la vicenda con interesse.

Tra Roma e Napoli i rapporti sono già ben stretti e ottimi e sono destinati ad intensificarsi già in questa finestra di mercato.

