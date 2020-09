Calciomercato Roma: accordo trovato per Milik. Dzeko verso la Juve. Colpo Kumbulla

Per il centravanti polacco è stato trovato un punto d’incontro con il Napoli. Il capitano giallorosso sulla strada per approdare alla corte di Pirlo. In difesa vicino l’arrivo del difensore albanese

La telenovela del reparto offensivo giallorosso potrebbe essere giunta al termine. La Roma ha trovato un accordo con il Napoli per Arkadius Milik. Il centravanti polacco, stando a quanto riporta Sky Sport, arriverà nella Capitale grazie ad un’operazione sulla base di 25 milioni, 3 di prestito, 15 di riscatto e 7 di bonus. L’arrivo dell’ex Ajax in maglia romanista porterebbe Edin Dzeko sulla strada per Torino, dove ad attenderlo c’è Andrea Pirlo, suo grandissimo estimatore.



A Trigoria – che nella gestione Friedkin tornerà al centro del villaggio – si continua però a lavorare anche in difesa. L’arrivo di Chris Smalling dal Manchester United – di cui ha disertato lo shoot fotografico per la prossima stagione – è a forte rischio. Nonostante sembrasse un affare in dirittura d’arrivo, il ritorno alla corte di Fonseca potrebbe sfumare per l’ennesima risposta negativa dei Red Devils alla cessione del 31enne inglese.



In attesa di sviluppi, Fienga (negativo anche al secondo tampone), e la sua schiera di intermediari e procuratori, stanno chiudendo per l’arrivo di Izzo dal Torino. Il difensore ex Genoa non è però l’unico acquisto in difesa. La Roma è infatti prossima a piazzare un importante colpo di mercato. Come riporta Sky Sport, i giallorossi stanno per battere la concorrenza di Lazio ed Inter per Mariush Kumbulla. Il difensore centrale classe 2000 arriverebbe grazie ad un prestito con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS