Calciomercato Roma: continua ad aumentare l’interesse per Saša Lukić del Torino. Mercato in uscita in fermento con molti giocatori che potrebbero andare via tra cui Stephan El Shaarawy e Jordan Veretout.

Inizia ad intensificarsi anche il mercato della Roma. In una stagione spettacolare scandita dalla vittoria della Conference League, i progetti dei giallorossi sono più ambiziosi che mai. Se è vero che la squadra si è qualificata in Europa League, l’obbiettivo è sempre quello di rientrare tra le prime quattro ed agguantare la Champions League, che manca da un po’ di tempo.

Per fare ciò, però, bisognerà vendere qualche esubero. Sono tanti, infatti, i giocatori che sembrerebbero essere fuori dallo scacchiere di José Mourinho, specie in attacco. Il primo a poter fare le valige è Stephan El Shaarawy. Il Faraone, nella scorsa stagione, ha realizzato solamente 3 reti in 23 partite. Non di certo ciò che lo Special One si aspettava da lui. Per questo motivo che sembrerebbe il primo indiziato a lasciare la capitale.

Ed ecco che per l’ex Milan comincia ad esserci mercato. Su di lui c’è la Fiorentina che vuole trovare un sostituto per il dopo José María Callejón. Non mancano anche le sirene estere: il Galatasaray lo segue costantemente. Un altro giocatore pronto a fare le valige è Jordan Veretout che è conteso da diverse squadre di Serie A tra cui il Napoli ed anche il Marsiglia, che lo aveva già cercato durante il calciomercato invernale.

Partenti anche Carles Pérez, che potrebbe essere proposto nello scambio al Valencia per arrivare a Gonçalo Guedes che piace molto a Mourinho, e Gonzalo Villar, seguito dal neopromosso Monza. Offerte anche per Amadou Diawara che potrebbe sbarcare in Germania: l’Herta Berlino vorrebbe portarlo in Bundesliga.

Calciomercato Roma, per Lukić il Torino fa muro

Per il mercato d’entrata, si è ancora in attesa della della chiusura per Mehmet Çelik del Lille. Per il terzino turco filtra ottimismo e la trattativa potrebbe concludersi nei prossimi giorni. Intanto, Tiago Pinto non sta di certo a guardare ma cerca subito altri innesti da regalare al proprio allenatore. Nelle ultime ore si sono intensificati i contatti anche per Saša Lukić.

Il giocatore del Torino si è confermato uno dei grandi protagonisti della squadra allenata da Ivan Jurić. Con 34 presenze, 5 reti e 4 assist, Lukić ha completamente stregato la società capitolina . Per il centrocampista serbo, la Roma dovrà fare un grande investimento. I granata, però, non hanno la minima intenzione di liberarsene già da subito.

Un giocatore che ha già dimostrato tutto il suo potenziale potrebbe essere ceduto solo ad una cifra faraonica. Intanto la Roma ci pensa ma bisognerà trovare il giusto appiglio per convincere Urbano Cairo a lasciare partire l’ex Partizan.