Calciomercato, record Wolverhampton: preso il 18enne Fabio Silva per 40 milioni

Il Wolverhampton ha ufficializzato l’arrivo dell’attaccante 18enne Fabio Silva dal Porto per circa 40 milioni di euro. Il portoghese diventa l’acquisto più costoso della storia del club ed il 2002 più pagato di sempre.

Colpo di mercato in prospettiva per il Wolverhampton che attraverso i propri canali ufficiali ha annunciato l’acquisizione a titolo definitivo dell’attaccante Fabio Silva. Il giocatore classe 2002 arriva dal Porto per ben 40 milioni di euro ed ha firmato un contratto quinquennale.

Fabio Silva è un attaccante con grandi margini di miglioramento e nella stagione 2018-2019 si è messo in mostra con la primavera dei Dragoes in UEFA Youth League segnando 5 reti. L’anno successivo, Fabio Silva è stato promosso in prima squadra ed ha debuttato nella sconfitta per 2-1 contro il Gil Vicente.

Il debutto lo ha reso il giocatore più giovane della storia a debuttare con il Porto, superando Bruno Gama che deteneva tale record. Il 27 Ottobre 2019 ha firmato un altro record andando a segno contro il Famaliçao e divenendo il giocatore più giovane a segnare con la maglia del Porto, battendo il record detenuto da Bruno Neves.

Un giocatore destinato ad essere uno dei prossimi fuoriclasse della nazionale portoghese e la Premier League è il campionato giusto per crescere. Al Wolves, oltre all’allenatore Nuno Espirito Santo, ritroverà tanti altri connazionali come Rui Patricio, Vinagre, Miranda, Ruben Neves, Moutinho, Jordan, Podence, Jota e Neto.

We are delighted to announce the signing of Fabio Silva for a club record fee! ✍️🗞 — Wolves (@Wolves) September 5, 2020

Per il Wolves, invece, l’acquisto di Fabio Silva vale un doppio record. Il portoghese diventa il giocatore più pagato della storia del club inglese ed inoltre è il giocatore classe 2002 più pagato di sempre. In ultimo, va ricordato come il club inglese sia nell’orbita del potente agente Jorge Mendes che vanta molti assisti nei Lupi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS