Calciomercato Premier League Gennaio 2022: tabella trasferimenti con acquisti e cessioni

Premier League: tutti i trasferimenti con acquisti e cessione dei club inglesi durante la sessione di calciomercato invernale.

Anche in Inghilterra si è chiuso ufficialmente la sessione di calciomercato a mezzanotte della giornata di ieri. A muoversi principalmente sono state le big della Premier League. Tra queste c’è la capolista Manchester City che ha battuto tutti per potersi accaparrare il talento del River Plate, Julián Álvarez che arriverà solo a luglio, e cedendo Ferran Torres al Barcellona.

L’altra squadra di Manchester, lo United, non ha acquistato nessun giocatore. Per i Red Devils solo cessioni come quella di Axel Tuanzebe che ha firmato con il Napoli. Per il Liverpool solamente l’acquisto di Luiz Diaz dal Porto in una squadra che di campioni ne ha tantissimi. Due acquisti “italiani”, invece, per il Tottenham di Antonio Conte.

La squadra londinese ha visto arrivare due ex Juventus, Dejan Kulusevski, in prestito, e Rodrigo Bentancur. Comincia a muoversi qualcosa nel nuovo Newcastle firmato PIF con l’acquisto di Kieran Trippier dall’Atlético Madrid. Nessun nuovo innesto, invece, per i campioni d’Europa del Chelsea di Thomas Tuchel.

Premier League: tutti i movimenti di gennaio

Arsenal

Acquisti: Auston Trusty (Colorado Rapids)

Cessioni: Ainsley Maitland-Niles (Roma,), Folarin Balogun (Middlesbrough,), Brooke Norton-Cuffy (Lincoln City), Sead Kolasinac (Marseille), Pablo Mari (Udinese), Karl Hein (Reading), Tyreece John-Jules m Calum Chambers (Aston Villa), Ryan Alebiosu (Crewe), Jordi Osei-Tutu (Rotherham), Auston Trusty (Colorado Rapids)

Aston Villa

Acquisti: Philippe Coutinho (Barcelona, Lucas Digne (Everton, £23m), Calum Chambers (Arsenal)

Cessioni: Keinan Davis (Nottingham Forest), Axel Tuanzebe (Manchester United, ), Wesley (Internacional), Aaron Ramsey (Cheltenham), Anwar El Ghazi (Everton), Jaden Philogene-Bidace (Stoke City), Cameron Archer (Preston), Louie Barry (Swindon Town), Kaine Kesler (MK Dons), Jed Steer (Luton Town), Matt Targett (Newcastle), Tyreik Wright (Colchester)

Brentford

Acquisti: Christian Eriksen

Cessioni: Jan Zamburek (Viborg), Patrik Gunnarsson (Viking FK), Dominic Thompson (Ipswich Town), Mads Bistrup (Nordsjælland), Charlie Goode (Sheffield United), Marcus Forss (Hull City)

Brighton

Acquisti: Kacper Kozlowski (Pogon Szczecin, £8m), Leo Östigard (Stoke City), Deniz Undav (Union St-Gilloise, £6m), Benicio Baker-Boaitey (Porto)

Cessioni: Aaron Connolly (Middlesbrough), Kacper Kozlowski (Royale Union St-Gilloise), Leo Östigard (Genoa), Jurgen Locadia (Bochum), Christian Walton (Ipswich Town), Ryan Longman (Hull City, £1.5m), Dan Burn (Newcastle United, £12.5m)

Burnley

Acquisti: Wout Weghorst (Wolfsburg, £12m)

Cessioni: Jacob Bedeau (Morecambe), Chris Wood (Newcastle United, £25m)

Chelsea

Acquisti: Dylan Williams (Derby County), Tariq Uwakwe (Crewe)

Cessioni: Jacob Bedeau (Morecambe), Chris Wood (Newcastle United, £25m)

Crystal Palace

Acquisti: Luke Plange (Derby County, £1m)

Cessioni: Jay Rich-Baghuelou (Acrington), Ollie Webber (Portsmouth), Rob Street (Newport County), Luke Plange (Derby County)

Everton

Acquisti: Vitaliy Mykolenko (Dynamo Kyiv, £17.7m), Nathan Patterson (Rangers, £12m), Anwar El Ghazi (Aston Villa), Donny van de Beek (Manchester United)

Cessioni: Jay Rich-Baghuelou (Acrington), Ollie Webber (Portsmouth), Rob Street (Newport County), Luke Plange (Derby County)

Leeds

Acquisti: Ryan Edmondson (Fleetwood Town)

Cessioni: Ryan Edmondson (Port Vale)

Leicester

Acquisti: –

Cessioni: Jacob Wakeling (Barrow), Filip Benkovic , Kasey McAteer (Forest Green Rovers), Josh Eppiah (Northampton Town,), Ali Reghba (Chabab Riadhi Belouizdad), Sam Hughes (Burton Albion), Vontae Daley-Campbell (Dundee)

Liverpool

Acquisti: Luis Díaz (Porto, £33.3m)

Cessioni: Tony Gallacher (St. Johnstone), Vitezslav Jaros (Notts County), Nat Phillips (Bournemouth)

Manchester City

Acquisti: Philippe Sandler (Troyes), Julián Álvarez (River Plate, £15m)

Cessioni: Ferran Torres (Barcelona, £46m), Tommy Doyle (Cardiff City), Patrick Roberts (Sunderland), Anthony Martial (Sevilla), Finley Burns (Swansea), Luka Ilic (Troyes), Julián Álvarez (River Plate), Matt Smith (MK Dons), Luke Bolton (Salford City), Sammy Robinson (Port Vale)

Manchester United

Acquisti: Axel Tuanzebe (Aston Villa, fine prestito)

Cessioni: Ethan Laird (Bournemouth), Axel Tuanzebe (Napoli, prestito), Amad Diallo (Rangers), Reece Devine (Walsall), Camron Gbadebo (Colchester), Donny van de Beek (Everton)

Newcastle

Acquisti: Matty Longstaff (Aberdeen), Kieran Trippier (Atletico Madrid, £12m), Chris Wood (Burnley, £25m), Joe White (Hartlepool), Bruno Guimarães (Lyon, £33.3m), Matt Targett (Aston Villa), Dan Burn (Brighton, £12.5m)

Cessioni: Teden Mengi (Birmingham), Freddie Woodman (Bournemouth), Matthew Bondswell (Shrewsbury Town), Elliot Anderson (Bristol Rovers)

Norwich

Acquisti: –

Cessioni: Tom Dickson-Peters (Gillingham), Bali Mumba (Peterborough), Rocky Bushiri (Hibernian), Onel Hernández (Birmingham City), Josh Martin (Doncaster), Sebastian Soto (Livingston), Jordan Hugill (Cardiff City), Todd Cantwell (Bournemouth)

Southampton

Acquisti: Willy Caballero

Cessioni: Dan N’Lundulu (Southampton), Kayne Ramsay (Ross County), Dynel Simeu (Carlisle United)

Tottenham

Acquisti: Dejan Kulusevski, (Juventus), Rodrigo Bentancur (Juventus, £15.9m)

Cessioni: Kion Etete (Cheltenham), Dilan Markanday (Blackburn Rovers, £500k), Jack Clarke (Sunderland), Nile John (Charlton), Tanguy Ndombele (Lyon), Bryan Gil (Valencia), Giovani Lo Celso (Villarreal)

Watford

Acquisti: Maduka Okoye (Sparta Rotterdam, £5m), Hassane Kamara (Nice, £4m), Samir (Udinese), Edo Kayembe (KAS Eupen, £4m), Samuel Kalu (Bordeaux, £3m)

Cessioni: Maduka Okoye (Sparta Rotterdam), Pontus Dahlberg (Gillingham)

West Ham

Acquisti: –

Cessioni: Conor Coventry (MK Dons), Gonçalo Cardoso (Real Betis), Mipo Odubeko (Doncaster)

Wolverhampton

Acquisti: Ryan Giles (Cardiff), Hayao Kawabe (Grasshopper, £500k), Chiquinho (Estoril, £2.9m), Hwang Hee-chan (RB Leipzig, £14m), Jung Sang-bin (Suwon Bluewings)

Cessioni: Theo Corbeanu (MK Dons), Luke Matheson (Scunthorpe), Hayao Kawabe (Grasshopper), Dion Sanderson (QPR), Jung Sang-bin (Grasshopper), Adama Traoré (Barcelona), Bruno Jordão (Grasshopper)

