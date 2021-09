Calciomercato Premier League Estate 2021: tabella trasferimenti con acquisti e cessioni

La sessione estiva di calciomercato per la stagione 2021-2022 si è chiusa ufficialmente alle 20:00 di ieri sera, martedì 31 agosto 2021. Tanti i colpi messi a segno in questi due mesi di trattative, alcuni dei quali, alquanto straordinari, registrati in Premier League. Dai ritorni, rispettivamente a Chelsea e Manchester United, di Lukaku e Cristiano Ronaldo, passando per Varane e Sancho approdati sempre ai Red Devils, fino al trasferimento monstre di Jack Grealish dall’Aston Villa al Manchetser City per 117,50 milioni di euro. Una Premier League, che non ha badato a spese durante l’estate, che si conferma, ancora una volta, campionato più bello e ricco del Mondo. Senza dilungarci ulteriormente, andiamo quindi a vedere nel dettaglio tutte le operazioni portate a termine dalle 20 squadre partecipanti al massimo campionato inglese.

Nelle ultime ore un affare importante l’ha chiuso l’Arsenal che ha acquistato, per 20 milioni di euro + 3 di bonus, Takehiro Tomiyasu dal Bologna. Un rinforzo importante per i Gunners che, al rientro dalla sosta per le Nazionali, saranno chiamati a riscattarsi dopo le sconfitte delle prime tre giornate, senza segnare neanche un gol tra l’altro, contro Brentford, Chelsea e Manchester City.

Chelsea e Manchester City che, dal canto loro, sono state tra le squadre che hanno speso di più durante l’estate visti i rispettivi acquisti di Romelu Lukaku per 115 milioni di euro dall’Inter e Jack Grealish per 117,50 milioni di euro dall’Aston Villa.

Molto attive quindi anche il Manchester United, che ha ingaggiato Varane (pagato al Real Madrid 40 milioni di euro), Sancho, (pagato al Borussia Dortmund 85 milioni di euro) e Cristiano Ronaldo (pagato alla Juventus 15 milioni di euro) e il Tottenham che ha preso in prestito dall’Atalanta, Gollini e Romero ed è riuscito, al contempo, a trattenere Harry Kane. Il Liverpool infine, che ha acquistato solo Konaté per 40 milioni di euro dal Lipsia, è stata quella che, tra le grandi, ha speso di meno per rinforzare la già ottima rosa a disposizione di Jurgen Klopp.

Arsenal

Acquisti: Ben White (Brighton), Martind Odegaard (Real Madrid), Aaron Ramsdale (Sheffield United), Takehiro Tomiyasu (Bologna), Albert Sambi-Lokonga (RSC Anderlecht), Nuno Taveres (Benfica), Folarin Balogun (Arsenal U23), William Saliba (Nizza), Sead Kolasinac (Schalke 04), Lucas Torrerira (Atletico Madrid), Mattéo Guendouzi (Hertha Berlino).

Cessioni: Joe Willock (Newcastle United), Lucas Torreira (Fiorentina), Willian (Corinthians), Dejan Iliev (SKF Sered), Hector Bellerin (Betis Siviglia), Runar Alex Runarsson (OH Leuven), Reiss Nelson (Feyenoord), William Saliba (Marsiglia), Mattéo Guendouzi (Marsiglia), David Luiz (svincolato), Dani Ceballos (Real Madrid), Martin Odegaard (Real Madrid), Mathew Ryan (Brighton).

Aston Villa

Acquisti: Emiliano Bunedia (Norwich), Danny Ings (Southampton), Leon Bailey (Bayer Leverkusen), Ashley Young (Inter), Axel Tuanzebe (Manchester United), Frederic Guilbert (Strasburgo), Ally Samatta (Fenerbahce).

Cessioni: Jack Grealish (Manchester City), Ally Samatta (Fenerbahce), Tom Heaton (Manchetser United), Bjorn Engels (Royal Antwerp), Frederic Guilbert (Strasburgo), Conor Hourihane (Sheffield United), Wesley (Bruges), Neil Taylor (svincolato), Ahmed Elmohamady (svincolato).

Brentford

Acquisti: Kristoffer Ajer (Celtic), Frank Onyeka (Midtjylland), Yoane Wissa (Lorient), Myles Peart-Harris (Chelsea), Alvaro Fernandez (Huesca), Mads Bidstrup (Brentford B), Patrik Gunnarsson (Silkeborg IF), Julian Jeanvier (Kasimpasa), Halil Dervisoglu (Galatasaray), Joel Valencia (Legia Varsavia).

Cessioni: Henrik Dalsgaard (Midtjylland), Luke Danierls (Middlesbrough) Emiliano Marcondes (Bournemouth), Patrik Gunnarsson (Viking FK), Ellery Balcombe (Burton Albion), Alvaro Fernandez (Huesca).

Brighton & Hove Albion

Acquisti: Enock Mwepu (Salisburgo), Marc Cucurella (Getafe), Kjell Scherpen (Ajax), Kaoru Mitoma (Kawasaki Front.) Haydon Roberts (Brighton U23), Taylor Richards (Brighton U23), Billy Arce (LDU Quito), Mathew Ryan (Arsenal), Bernardo (Salisburgo), Tudor Baluta (Dinamo Kiev), Jan Paule Van Hecke (Heerenven), Jan Mlkar (NK Maribor), Jurgen Locadia (Cinccinati).

Cessioni: Ben White (Arsenal), Percy Tau (El-Ahly), Viktor Gyokeres (Coventry City), Michal Karbownick (Olympiakos), Davy Propper (PSV Eindhoven), José Izquierdo (Bruges), Jan Mlakar (Hajduk Spalato), Bernardo (Salisburgo), Mathew Ryan (Real Sociedad), Alireza Jahanbakhsh (Feyenoord), Jan Paul Van Hecke (Blackburn), Christian Walton (Ipswich), Andi Zeqiri (Augusta), Florin Andone (Cadice), Leo Ostigard (Stoke City), Moises Caicedo (Beerschot V.A.), Kaoru Mitoma (Union SG), Matt Clarke (West Bromwich Albion), Abdallah Sima (Stoke City).

Burnley

Acquisti: Maxwell Cornet (Olympique Lione), Nathan Collins (Stoke City), Connor Roberts (Swansea City), Wayne Hennessey (Crystal Palace), Aaron Lennon (Kayserispor), Jacon Bedeau (Scunthorpe United), Lukas Jensen (Kordrengir).

Cessioni: Ben Gibson (Norwich), Lukas Jensen (Carlisle United), Jimmy Dunne (QPR), Josh Benson (Barnsley), Bailey Peacock-Farrell (Sheffield Wednesday), Robbie Brady (Svincolato).

Chelsea

Acquisti: Romelu Lukaku (Inter), Saul Niguez (Atletico Madrid), Marcus Bettinelli (Fulham), Trevoh Chalobah (Chelsea U23), Tiémoué Bakayoko (Napoli), Kenedy (Granada), Lewis Baker (Trabzonspor), Davide Zappacosta (Genoa), Matt Miazga (RSC Anderlecht), Malang Sarr (Porto), Marco Van Ginkel (PSV Eindhoven), Victor Moses (Spartak Mosca), Danny Drinkwater (Kasimpasa), Fikayo Tomori (Milan), Abdul-Rahman Baba (Paok Salonicco), Danilo Pantic (Cukaricki).

Cessioni: Tammy Abraham (Roma), Kurt Zouma (West Ham United), Fikayo Tomori (Milan), Davide Zappacosta (Atalanta), Victor Moses (Spartak Mosca), Tiémoué Bakayoko (Milan), Olivier Giroud (Milan), Kenedy (Flamengo), Emerson Palmier (Olympique Lione), Michy Batshuayi (Besiktas), Marco Van Ginkel (PSV Eindhoven), Danilo Pantic (Partizan Belgrado), Izzy Brown (Preston NE), Matt Miazga (Alaves), Jake Clarke-Salter (Coventry City), Ethan Ampadu (Venezia), Danny Drinkwater (Reading), Billy Gilmour (Norwich), Abdul-Rahman Baba (Reading), Willy Caballero (Svincolato), Jamal Blackman (Svincolato).

Crystal Palace

Acquisti: Marc Guehi (Chelsea U23), Joachim Andersen (Olympique Lione), Odsonne Edouard (Celtic), Michael Olise (Reading), Will Hughes (Watford), Remi Matthews (Sunderland), Jacob Montes (Revolution), Conor Gallagher (Chelsea U23), Jaroslaw Jach (Rakow).

Cessioni: Gary Cahill (Bournemouth), Scott Dann (Reading), Andros Townsend (Everton), Patrick Van Aanholt (Galatasaray), Mamadou Sako (Montpellier), James McCarthy (Celtic), Wayne Hennessey (Burnley), Jacon Montes (Wassland-Beveren), Sam Wood (Svincolato), Conor Wickham (Svincolato), Stephen Henderson (Svincolato), Conor Gallagher (Chelsea U23).

Everton

Acquisti: Demarai Gray (Bayer Leverkusen), Andros Townsend (Crystal Palace), Salomon Rondon (DL Pro), Asmir Begovic (Bournemouth), Andy Lonergan (West Bromwich Albion), Moise Kean (PSG), Jonjoe Kenny (Celtic), Cenk Tosun (Besiktas).

Cessioni: Moise Kean (Juventus), Bernard (Sharjah FC), Beni Baningime (Heart of Midlothian), Joshua Kin (Watford), Yannick Bolasie (Rizespor), Matthew Pennington (Shrewsbury), Theo Walcott (Southampton), Joao Virginia (Sporting Lisbona), Niels Nkounkou (Standard Liegi), Muhamed Besic (Svincolato), Robin Olsen (Roma).

Leeds United

Acquisti: Daniel James (Manchester United), Junior Firpo (Barcellona), Jack Harrison (Manchester City), Kristoffer Klaesson (Valerenga), Mateusz Bogusz (UD Logrones).

Cessioni: Barry Douglas (Lech Poznan), Ezjan Alioski (Ahli), Ouasim Bouy (Al-Kharitiyath), Pablo Hernandez (CD Castellon), Robbie Gotts (Barrow), Jordan Steven (Barrow), Helder Costa (Valencia), Ian Poveda (Blackburn), Leif Davis (Bournemouth), Kiko Casilla (Elche), Mateusz Bogusz (UD Ibiza), Eunan O’Kane (Svincolato), Gaetano Berardi (Svincolato).

Leicester City

Acquisti: Patson Daka (Salisburgo), Boubakary Soumaré (Lille), Jannik Vastergaard (Southampton), Ryan Bertrand (Southampton), Ademola Lockman (Lipsia), Kiernan Dewsbury-Hall (Leicester U23), Rachid Ghezzal (Besiktas), Filip Benkovic (OH Leuven).

Cessioni: Rachid Ghezzal (Besiktas), Dennis Praet (Torino), Christian Fuchs (Charlotte Independence), Matty James (Britstol City), Sam Hughes (Burton Albion), Cengiz Under (Roma).

Liverpool

Acquisti: Ibrahima Konaté (Lipsia), Harvey Elliott (Liverpool U23), Taiwo Awoniyi (Union Berlino), Takumi Minamino (Southampton), Marko Grujic (Porto), Loris Karius (Union Berlino), Sheyi Ojo (Millwall).

Cessioni: Harry Wilson (Fulham), Taiwo Awoniyi (Union Berlino), Xherdan Shaqiri (Olympique Lione), Marko Grujic (Porto), Georgini Wijnaldum (PSG), Ben Woodburn (Heart of Midlothian), Rhys Williams (Swansea City), Ben Davies (Sheffield United), Sheyu Ojo (Millwall), Ozan Kabak (Schalke 04), Sepp Van Den Berg (Preston NE).

Manchester City

Acquisti: Jack Grealish (Aston Villa), Kayky (Fluminense), Scott Carson (Derby County), Lukas Nmecha (RSC Anderlecht), Issa Kaboré (KV Mechelen), Arijanet Muric (Willem II), Yangel Herrera (Granada), Ryotaro Meshino (Rio Ave), Angelino (Lipsia), Marlos Moreno (Lommel SK), Filip Stevanovic (Partizan Belgrado), Daniel Arzani (Aarhus GF), Ko Itakura (Groningen).

Cessioni: Angelino (Lipsia), Jack Harrison (Leeds United), Lukas Nmecha (Wolfsburg), Sergio Aguero (Barcellona), Eric Garcia (Barcellona), Patrick Roberts (Troyes), Philippe Sandler (Troyes), Ryotaro Meshino (Estoril Praia), Arijanet Muric (Adana Demirspor), Filip Stevanovic (Heerenven), Marlos Moreno (KV Kotrijk), Issa Kaboré (Troyes), Daniel Arzani (Lommel SK), Ko Itakura (Schalke 04), Yangel Herrera (Espanyol).

Manchester United

Acquisti: Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Raphael Varane (Real Madrid), Cristiano Ronaldo (Juventus), Tom Heaton (Aston Villa), Facundo Pellistri (Alaves), Tahith Chong (Bruges), Diogo Dalot (Milan), Andreas Pereira (Lazio).

Cessioni: Daniel James (Leeds United), Joel Pereira (RKC Waalwijk), Tahith Chong (Birmingham), Facundo Pellistri (Alaves), Axel Tuanzebe (Alaves), Andreas Pereira (Flamengo), Brandon Williams (Norwich), Sergio Romero (Svincolato).

Newcastle United

Acquisti: Joe Willock (Arsenal), Santiago Munoz (Santos Laguna), Yoshinori Muto (Eibar), Florian Lejeune (Alaves).

Cessioni: Yoshinori Muto (Vissel Kobe), Christian Atzu (Al-Raed), Jake Turner (Colchester United), Florian Lejeune (Alaves), Mattylongstaff (Aberdeen), Andy Carroll (Svincolato), Henri Saivet (Svincolato).

Norwich City

Acquisti: Christos Tzolis (Paok Salonicco), Milot Rashica (Werder Brema), Josh Sargent (Werder Brema), Ben Gibson (Burnley), Dimitrios Giannoulis (Paok Salonicco), Pierre Lees Melou (Nizza), Angus Gunn (Southampton), Ozan Kabak (Schalke 04), Mathias Normann (Rostov), Flynn Clarke (Peterborough), Brandon William (Manchester United), Billy Gilmour (Chelsea), Rocky Bushiri (KAS Eupen), Philip Heise (Karlsruher), Daniel Adshead (Telstar), Danel Sinani (Wassland-Beveren), Timm Klose (Basilea).

Cessioni: Emiliano Buendia (Aston Villa), Philip Heise (Karlsruher), Orjan Nyland (Bournemouth), Marco Stiepermann (Paderborn), Moritz Leitner (Zurigo), Mario Vrancic (Stoke City), Tom Trybull (Hannover 96), Louis Thompson (Portsmouth), Josh Martin (MK Dons), Danel Sinani (Huddersfield), Sam McCallum (QPR), Akin Famewo (Charlton), Sebastian Soto (Porto B), Daniel Adshead (Gillingham), Daniel Barden (Livingston), Jordan Hugill (West Bromwich Albion), Onel Hernandez (Middlesbrough), Aston Oxborough (Barnet), Timm Klose (Svincolato), Melvin Sitti (Svincolato), Xavi Quintillà (Villarreal), Dimitrios Giannoulis (Paok Salonicco), Brandon Williams (Manchester United), Billy Gilmour (Chelsea).

Southampton

Acquisti: Adam Armstrong (Blackburn), Romain Perraud (Brest), Lyanco (Torino), Valentino Livramento (Chelsea U23), Theo Walcott (Everton), Thierry Small (Everton U23), Armando Broja (Chelsea U23), Mohamed Elyounoussi (Celtic), Wesley Hoedt (Lazio).

Cessioni: Danny Ings (Aston Villa), Jannik Vastergaard (Leicester City), Angus Gunn (Norwich), Mario Lemina (Nizza), Jake Hesketh (Eastleigh), Ryan Bertrand (Leicester City), Wesley Hoedt (Anderlecht), Michael Obafemi (Swansea City), Josh Sims (Svincolato), Dan N’Lundulu (Lincoln City), Armando Broja (Chelsea U23), Takumi Minamino (Liverpool).

Tottenham Hotspur

Acquisti: Emerson Royal (Barcellona), Bryan Gil (Siviglia), Pape Sarr (Metz), Pierluigi Gollini (Atalanta), Cristian Romero (Atalanta), Paulo Gazzaniga (Elche), Ryan Sessegnon (Hoffenheim), Juan Foyth (Villarreal).

Cessioni: Juan Foyth (Villarreal), Toby Alderweireld (Al-Duahil SC), Moussa Sissoko (West Ham United), Joe Hart (Celtic), Danny Rose (Watford), Paulo Gazzaniga (Fulham), Erik Lamela (Siviglia), Pape Sarr (Metz), Alfie Whiteman (Degerfors), Serge Aurier (Svincolato), Cameron Carter-Vickers (Celtic), Carlos Vinicius (Benfica), Gareth Bale (Real Madrid).

Watford

Acquisti: Imran Louza (Nantes), Emmanuel Dennis (Bruges), Moussa Sissoko (Tottenham), Ozan Tufan (Fenerbahce), Mattie Pollock (Grimsby Town), Danny Rose (Tottenham), Joshua King (Everton), Ashley Fletcher (Middlesbrough), Kwadwo Baah (AFC Rochdale), Juarj Kucka (Parma), Peter Etebo (Stoke City), Cucho Hernandez (Getafe), Jorge Segura (Atletico Nacional), Andre Gray (QPR), Adalberto Penaranda (CSKA Sofia), Domingos Quina (Granada), Jerome Sinclair (CSKA Sofia), Kwasi Sibo (UD Ibiza).

Cessioni: Will Hughes (Crystal Palace), Nathaniel Chalobah (Fulham), Craig Dawson (West Ham United), Ben Wilmot (Stoke City), Filip Stuparevic (Metalac), Stipe Perica (Maccabi Tel-Aviv) Achraf Lazaar (Portimonense), Troy Deeney (Birmingham), Kwasi Sibo (Betis Siviglia B), Isaac Success (Udinese), Pontus Dahlberg (Doncaster Rovers), Mattie Pollock (Cheltenham), Andre Gray (QPR), Tom Dele-Bashiru (Reading), Domingos Quina (Fulham), Philip Zinckernagel (Nottingham Forest), Adalberto Penaranda (UD Las Palmas), Jorge Segura (CD America), Jerome Sinclair (Svincolato), Carlos Sanchez (Svincolato), Peter Etebo (Stoke City).

West Ham United

Acquisti: Kurt Zouma (Chelsea), Nikola Vlasic (CSKA Mosca), Alex Kral (Spartak Mosca), Craig Dawson (Watford), Alphonse Areola (PSG), Conor Coventry (West Ham United U23), Xande Silva (Aris Salonicco), Felipe Anderson (Porto).

Cessioni: Felipe Anderson (Lazio), Fabian Balbuena (Dinamo Mosca), Xande Silva (Nottingham Forest), Frederik Alves (Sunderland), Conor Coventry (Peterborough).

Wolverhampton Wanders

Acquisti: Rayan Ait Nouri (Angers), José Sà (Olympiakos), Yerson Mosquera (Atletico Nacional), Bendeguz Bolla (Fehervar), Francisco Trincao (Barcellona), Hee-Chan Hwang (Lipsia), Rafa Mir (Huesca), Patrick Cutrone (Valencia), Oskar Buur (Grasshoppers), Ruben Vinagre (Famalicao), Leonardo Campana (Famalicao), Bruno Jordao (Famalicao), Connor Ronan (Grasshoppers).

Cessioni: Rafa Mir (Siviglia), Rui Patricio (Roma), Owen Otasowie (Bruges), Leonardo Campana (Grasshoppers), Connor Ronan (St Mirren), Matija Sarkic (Birmingham), Ruben Vinagre (Sporting Lisbona), Renat Dadshov (Tondela), Patrick Cutrone (Empoli), Morgan Gibbs-White (Sheffield United), Willian José (Real Sociedad), Rayan Ait Nouri (Angers), Vitinha (Porto), Bendeguz Bolla (Grasshoppers).

