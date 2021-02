Calciomercato, pazzo Manchester City: offerti più di 100 milioni per Haaland e ingaggio da 25 a stagione!

Tutti pazzi per Erling Haaland: la giovane punta norvegese, secondo miglior marcatore della Bundesliga, fa gola a tanti club importanti, e il Manchester City sarebbe ora pronto ad affondare il colpo.

A riportarlo è il “Mirror” che scrive come Guardiola sia a caccia di una punta capace di sostituire Aguero, prossimo al ritiro. Il prescelto è Haaland, prima punta completa e forte fisicamente. Trentotto gol in trentanove presenze complessive, il classe 2000 ha saputo distinguersi anche in un campionato competitivo come la Bundesliga, diradando anche gli ultimi dubbi sul suo effettivo valore.

Sebbene nel suo contratto sia presente una clausola rescissoria da 77 milioni, valida fino al 2022, secondo la fonte di riferimento il City sarebbe pronto a mettere sul piatto ben 114 milioni per il cartellino, cui si aggiungerebbe uno stipendio da oltre due milioni al mese (25 milioni all’anno). Una cifra che lo equiparerebbe alle grandi stelle del calcio mondiale, Messi, Ronaldo e Neymar, facendogli compiere un salto di qualità importante anche dal punto di vista dell’immagine.

Haaland al servizio di Guardiola, con il suo istinto da puro animale d’area, e una tecnica sopraffina che gli permette anche di giostrare il gioco offensivo. Il City sta costruendo una macchina perfetta, e Haaland potrebbe diventarne il principale propulsore.

