Calciomercato Paredes: è ufficiale al Boca Juniors, accordo raggiunto con la Roma

Ufficiale Leandro Paredes torna al Boca Juniors, accordo definito dopo settimane di trattative. La presentazione ufficiale alla Bombonera avverrà il 10 luglio

Dopo una lunga attesa e mesi di trattative con la Roma, Leandro Paredes è pronto a riabbracciare il Boca Juniors, il club dove ha mosso i primi passi da professionista. Il centrocampista argentino, già atterrato a Buenos Aires mercoledì mattina presto, si prepara a vivere una nuova emozionante avventura con la maglia degli Xeneizes.

La presentazione ufficiale è fissata per giovedì 10 luglio alle ore 18:00 (ora locale), nello storico stadio della Bombonera che aprirà le porte gratuitamente ai tifosi per accogliere il loro beniamino con una vera e propria festa.

Secondo quanto riportato dal quotidiano argentino “Olé” lo spettacolo sarà garantito: Leandro Paredes si sottoporrà alle visite mediche e firmerà il contratto entro la giornata di mercoledì, per poi essere celebrato dai tifosi il giorno successivo, al termine del primo allenamento con la squadra al completo.

Paredes al Boca dettagli contratto:

L’accordo tra le parti è stato raggiunto sulla base di un trasferimento a titolo definitivo, con la Roma che incasserà una cifra vicina ai 4 milioni di euro più bonus. Paredes ha già dato il suo ok alla destinazione e nei prossimi giorni volerà a Buenos Aires per sostenere le visite mediche e firmare il contratto con gli Xeneizes.

Il ritorno del regista campione del mondo con l’Argentina al Bombonera è stato fortemente voluto sia dal giocatore che dalla dirigenza del Boca, alla ricerca di esperienza internazionale per rinforzare il centrocampo in vista della seconda parte della stagione.

Paredes aveva già vestito la maglia del Boca Juniors tra il 2010 e il 2014, prima di trasferirsi in Europa. Dopo le esperienze con Empoli, Roma, Zenit, PSG e Juventus, il centrocampista chiude così un ciclo durato oltre dieci anni nel Vecchio Continente.

Il suo addio alla Roma libera anche spazio salariale in ottica Fair Play Finanziario, mentre per il Boca si tratta di un ritorno di assoluto prestigio.

L’addio alla Roma e un ritorno alle origini:

Il trasferimento di Paredes dalla Roma al Boca Juniors è ormai imminente e rappresenta molto più di un semplice cambio di maglia.

Il giocatore ha scelto di dire addio alla Capitale dopo aver rinnovato per un solo anno con il club giallorosso, consapevole di non rientrare nei piani tecnici del nuovo allenatore Gian Piero Gasperini. In questa seconda parentesi romanista, il centrocampista ha collezionato 82 presenze tra tutte le competizioni, realizzando 9 gol e altrettanti assist.

Il classe 1994, reduce da una stagione in chiaroscuro con la maglia giallorossa, è pronto a fare ritorno nel club dove tutto è cominciato.

Campione del Mondo con l’Argentina nel 2022, Paredes firmerà un contratto con il Boca fino a dicembre 2028, sancendo un ritorno fortemente voluto da entrambe le parti. L’accordo economico prevede un pagamento complessivo vicino ai 3,5 milioni di euro, cifra raggiungibile tramite bonus, a fronte di una clausola rescissoria leggermente più bassa. La Roma libera così un ingaggio pesante e permette al giocatore di coronare un sogno: chiudere il cerchio là dove tutto è cominciato.

EL ANUNCIO DE BOCA PARA LA PRESENTACIÓN DE PAREDES 🔵🟡



Camiseta del Xeneize y los caramelos azules y amarillos 👕🍬



La presentación en la Bombonera será el jueves a las 18.00 🏟️⏰ pic.twitter.com/4zKzhvnyhW — Diario Olé (@DiarioOle) July 9, 2025

Leandro Paredes è pronto a diventare di nuovo giocatore del Boca Juniors. Le visite mediche del centrocampista argentino sono state fissate per domani a Buenos Aires, ultimo passaggio prima dell’attesissima presentazione alla Bombonera. La trattativa, lunga e complessa, si è finalmente sbloccata grazie all’intervento diretto del presidente del club, Juan Román Riquelme, figura chiave nel convincere la Roma a rinegoziare l’operazione.

Il Boca inizialmente aveva provato ad attivare una clausola da 3,5 milioni di euro, inserita in forma di accordo informale durante l’ultimo rinnovo di Paredes con i giallorossi. Tuttavia, la necessità di rivedere i dettagli ha richiesto nuovi negoziati. Alla fine, la volontà del giocatore e la spinta del club argentino hanno portato a una chiusura positiva. Ora Paredes si prepara a tornare da protagonista in patria, pronto a prendersi le chiavi del centrocampo di Miguel Ángel Russo.

Un ritorno scritto nel destino: da Roma alla Bombonera

Nato il 29 giugno 1994, Paredes ha lasciato il Boca nel 2014 per inseguire il sogno europeo, trasferendosi alla Roma grazie all’intuito di Walter Sabatini. Dopo aver indossato anche le maglie di Zenit San Pietroburgo, Paris Saint-Germain e Juventus, è tornato nella Capitale nel 2023, concludendo la sua esperienza italiana con una stagione dignitosa ma lontana dal progetto tecnico del nuovo mister Gasperini.

Il legame con il Boca, però, non si è mai interrotto. Il centrocampista aveva già espresso il desiderio di tornare alla Bombonera, tanto da far inserire una clausola favorevole nel suo contratto con la Roma. Sebbene un primo assalto del club argentino a gennaio sia sfumato, la tenacia del Boca e l’amore del giocatore per la sua squadra del cuore hanno infine avuto la meglio.

Ora il ritorno è realtà: i tifosi xeneizes sono già in fermento per accogliere il loro leader, un campione del mondo che torna con un bagaglio d’esperienza internazionale e la voglia di vincere in patria.