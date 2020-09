Calciomercato, niente Napoli: Sorloth al Lipsia e Reguilon al Tottenham

Calciomercato Napoli: sfumano definitivamente gli affari Sorloth e Reguilon. Il norvegese va a prendere il posto di Timo Werner al Lipsia, lo spagnolo invece accetta la corte di Mourinho e va al Tottenham.

Niente attaccante e niente terzino per il Napoli di Gennaro Gattuso. Stando infatti a quanto emerso nelle ultime ore, pare che due dei profili monitorati con attenzione nelle scorse settimane dal DS Giuntoli abbiano scelto altre destinazioni. Stiamo parlando di Alexander Sorloth, attaccante norvegese di proprietà del Crystal Palace, in prestito al Trabzonspor nell’ultima annata e Sergio Reguilon, terzino spagnolo del Real Madrid, nelle fila del Siviglia nella stagione 2019-2020.

I due erano finiti nella lista dei desideri del patron De Laurentiis che è ormai da tempo alla ricerca di un terzino sinistro che faccia a cambio con Mario Rui durante la stagione e un attaccante che faccia da vice al nuovo arrivato Osimhen. Ghoulam non rientra ovviamente nei piani di Gattuso e Petagna e Llorente evidentemente non convincono più di tanto l’ex allenatore del Milan. Milik poi, neanche a dirlo, è un problema che i partenopei stanno cercando di risolvere con la cessione del polacco alla Roma.

Una situazione quindi ingarbugliata in cui il Napoli, al netto di tutto, è rimasto a guardare con le mani in mano, il passaggio ormai prossimo di Sorloth al Lipsia e di Reguilon al Tottenham. Dell’affare che vede coinvolte Crystal Palace, Trabzonspor e il club della Red Bull non si conoscono ancora le cifre, mentre per quanto riguarda il trasferimento dello spagnolo agli Spurs si parla di un’operazione da circa 30 milioni di euro.

