Calciomercato, niente Napoli: Aina va al Fulham

Gattuso aveva individuato in Ola Aina l’uomo giusto da poter schierare sulla sinistra, con Giuntoli che aveva fatto recapitare la sua offerta al Torino, ma nelle ultime ore il Napoli ha raccolto un secco due di picche dal calciatore nigeriano. L’ormai ex-granata preferisce approdare in Premier League dove lo sta aspettando il Fulham.

Il club inglese ed il Torino hanno raggiunto l’accordo con la formula del prestito oneroso con cifre che si aggirano intorno ai 2,5 milioni ed un riscatto fissato a circa 12 milioni di euro con Aina ed il Fulham si legheranno fino al 2021. Nulla da fare dunque per il Napoli che aveva trovato nel calciatore nigeriano le caratteristiche giuste per andare a sostituire Hysaj sempre più ai margini del progetto azzurro.

Sfumato l’acquisto del 23 enne ex-Toro ora l’attenzione del club partenopeo è focalizzata su Cengiz Under, l’esterno turco infatti resta sempre in pole per andare a colmare il vuoto lasciato da Josè Callejon, ma per far si che la trattativa possa andare in porto molto dipenderà dalla questione Milik-Roma. Al momento tutto resta congelato con le parti che torneranno ad aggiornarsi nei prossimi giorni.

In casa azzurra bisogna ora capire chi potrebbe essere l’alterativa allo (ormai) sfumato Aina ed ecco che si torna a parlare prepotentemente di Davide Faraoni. Per il calciatore in forza all’Hellas infatti il DS azzurro già aveva fatto partire un sondaggio per capire quali fossero le intenzioni della società scaligera e soprattutto sapere se il ragazzo guidato dall’agente Mario Giuffredi e la società veneta avessero voglia di rinnovare. In caso di divorzio erano, ed lo sono tutt’oggi, concrete le possibilità di un avvicinamento del Napoli.

Altro nome caldo sempre sull’out mancino è quello di Mario Gaspar, terzino al momento in forza al Villarreal. Dalla Spagna sono sicuri che il 30 enne, in rotta con il club del “sottomarino giallo“, possa decidere di lasciare la Liga proprio per approdare in Italia, sponda azzurra.

