Calciomercato Napoli: vicino Mavropanos, ma Danso è la priorità

Calciomercato Napoli: i partenopei vogliono Danso, ma il Lens chiede troppo, idea Mavropanos come alternativa.

Continua a tenere banco la roulette dei difensori in casa Napoli, i partenopei sono ancora alla ricerca di un difensore centrale da poter arruolare il rosa per completare il roster difensivo. Trovare un sostituto degno di Kim-Min-Jae si sta rilevando essere un’operazione molto complicata per la dirigenza azzurra, la quale, nonostante i 50 milioni incassati dalla cessione del difensore nipponico, non è ancora riuscita a stringere il cerchio della propria lista di candidati per il reparto arretrato.

I profili di Kilman e Danso sono quelli su cui in Napoli punterebbe maggiormente, ma in entrambe le trattative il club azzurro si sarebbe visto presentare un secco no a causa delle offerte troppo basse. Nel caso del difensore inglese il Wolverhampton avrebbe, infatti, rispedito al mittente l’offerta di 35 milioni di euro, cifra ritenuta ancora troppo distante rispetto alla richiesta inglese di 40.

La stessa sorte è toccata anche alla trattativa che il Napoli ha intavolato con il Lens nel corso delle ultime settimane per il difensore austriaco Kevin Danso, sul quale i partenopei si sarebbero fermati all’offerta di 22 milioni di euro, ancora troppo bassa per la società francese che non ha intenzione di scendere sotto i 30. Sull’austriaco, però, sembrano esserci molte più speranze per incanalare la trattativa sul versante giusto, il Napoli di fatto avrebbe già strappato il sì del giocatore grazie alla proposta contrattuale di un quadriennale da 3 milioni di euro netti all’anno. Dunque, potrebbe essere stesso il difensore austriaco a forzare la mano con il proprio club per fare abbassare le pretese francesi e permettere la chiusura della trattativa.

L’alternativa Mavropanos

A sbucar fuori nelle ultime ore come possibile nuovo candidato della lista partenopea per completare il reparto arretrato è stato il nome del difensore greco, Konstantinos Mavropanos. Il calciatore classe 1997 sembra aver riacquisito molte posizioni sul taccuino della dirigenza partenopea e al momento rappresenta la prima alternativa ad i nomi sopracitati. Il greco ha ancora un contratto attivo con lo Stoccarda fino a giungo 2025, ma accetterebbe di buon grado un trasferimento in maglia azzurra, per lui la società tedesca ha stimato un prezzo pari a 25 milioni di euro, un’alternativa molto più percorribile rispetto ai profili deluxe cercati dal Napoli.

L’arrivo del gigante greco, alto ben 195 centimetri, garantirebbe al nuovo tecnico del Napoli, Rudi Garcia, un giocatore molto solido e più che abile nel gioco aereo, con inoltre una spiccata vena realizzativa. Il difensore, infatti, durate i suoi anni di permanenza con la maglia biancorossa ha totalizzato 80 presenze impreziosite da 6 gol e 2 assist.