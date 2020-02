Calciomercato Napoli: tutto su Pezzella e Boga

Calciomercato Napoli: il club partenopeo continua a guardare alla prossima stagione e sonda il terreno per Pezzella della Fiorentina e Boga del Sassuolo.

Dopo la bella vittoria di mercoledì sera, in Coppa Italia, contro l’Inter ed in attesa di scendere in campo domani contro il Cagliari, il Napoli continua a guardare alla prossima stagione e sonda il terreno per due elementi che potrebbero giungere a Castel Volturno la prossima estate.

I nomi dei due giocatori, che ultimamente circolano dalle parti del San Paolo, sono quelli di German Pezzella della Fiorentina e Jeremie Boga del Sassuolo. Dopo aver concluso infatti l’affare col Verona per Rrahmani, il club di De Laurentis punta ora a rinforzare ancora di più la propria difesa con l’innesto dell’esperto centrale argentino che pare aver già dato la sua disponibilità a trasferirsi all’ombra del Vesuvio.

Calciomercato Napoli: si seguono Pezzella e Boga

E per un rinforzo in difesa che potrebbe arrivare ce n’è un altro altrettanto potenziale che potrebbe andare a rinforzare il reparto offensivo azzurro. Voci di corridoio riferiscono infatti di un interessamento del DS Giuntoli per l’attaccante ivoriano, attualmente in forza al Sassuolo, Jeremie Boga.

Il classe ’97 piace molto al club campano che vorrebbe appunto portarlo a Napoli la prossima estate. Tuttavia, il diritto di “recompra” da parte del Chelsea, fissato a 10 milioni, potrebbe rappresentare un ostacolo alla riuscita della trattativa. Ne sapremo di più fra qualche mese.

