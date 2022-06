Calciomercato Napoli: trattativa per Østigård 

Il Napoli sonda il terreno per Leo Østigård. Il difensore ex Genoa piace molto a Cristiano Giuntoli e potrebbe essere il nuovo nome per la retroguardia partenopea. La società di Aurelio De Laurentiis ha iniziato la trattativa con il Brighton.

Il Napoli vuole rinforzare ancora di più la sua squadra. Il reparto che subirà più variazioni è sicuramente quello difensivo. Lì, infatti, resta un nodo ancora importante da sciogliere: quello riguardante Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese potrebbe non restare al Napoli anche perché Aurelio De Laurentiis ha ammesso che ci sarà un taglio netto di tutti gli stipendi.

O la maglia o i soldi, questo è il messaggio che il patron azzurro ha voluto lanciare ai veterani, come Koulibaly ma anche lo stesso Dries Mertens, per poter intavolare una possibilità di rinnovo. Nei giorni scorsi, però, c’è stato il rinnovo di Juan Jesus vista anche la grande fiducia che Luciano Spalletti nutre nei suoi confronti. Questo, però, non preclude l’arrivo di qualche nuovo difensore.

Østigård, quanto chiede il Brighton

Nelle ultime ore sembra essersi fatto vivo l’interesse del Napoli per Leo Østigård, una conoscenza della Serie A. Il difensore ha vestito la maglia del Genoa ma, in seguito anche alla retrocessione del club rossoblù, è ritornato al Brighton da dove era partito in prestito. Difensore classe 99, è cresciuto calcisticamente nel Molde.

Tanti giri di prestiti per lui, soprattutto in Inghilterra, dove ha indossato la maglia del Coventry City e dello Stoke prima di arrivare al Brighton. Nel 2022 è passato in prestito al Grifone dove ha giocato quattordici partite. Østigård è stato utilizzato praticamente sempre saltando solo partite per infortuni o per squalifiche.

Il profilo piace molto, anche perché è ancora giovane, e potrebbe essere l’arma in più per il Napoli. Naturalmente lui sarebbe il quarto centrale visto che ci sono anche altri difensori come Amir Rrahmani e lo stesso Juan Jesus. Østigård, quindi, andrebbe a sostituire Axel Tuanzebe che non è stato mai titolare in questa stagione se non nella sfida interna contro la Sampdoria ed il suo addio sembra essere scontato.

Per il norvegese il Napoli sta già trattando con il Brighton che chiede una cifra attorno ai 3 milioni ed una percentuale su una futura rivendita. Resta ancora da chiarire la questione bonus ma la trattativa potrebbe decollare in qualsiasi momento.