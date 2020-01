Calciomercato Napoli, tabella trasferimenti Gennaio 2020: acquisti e cessioni

Ecco tutte le operazioni effettuate dal Napoli in entrata e in uscita, con acquisti e cessioni, cifre e dettagli, nella sessione invernale di Gennaio 2020 di calciomercato

La sensazione che il ciclo di questa rosa fosse finito è diventata realtà con il cambio d’allenatore e, soprattutto, una sessione invernale di calciomercato dedicata al futuro. Eppure, in questo Gennaio 2020 il Napoli ha pensato anche al presente, risultando la squadra ad aver speso di più in assoluto.

Con il nuovo allenatore, e conseguente cambio di modulo, la priorità assoluta del ds Cristiano Giuntoli era rinforzare il centrocampo e, infatti, il Napoli si è buttato a capofitto sul mercato investendo 32 milioni di euro per completare il reparto.

I primi 20 milioni di euro sono stati investiti su Stanislav Lobotka, ai quali bisognerà aggiungerà altri 4 milioni di euro di bonus da versare al Celta Vigo, strappato alla concorrenza di tantissime squadre, soprattutto stranieri.

Gli altri 12 milioni di euro, invece, sono serviti per strappare Diego Demme al Lipsia, il capitano del club tedesco con origini italiane, tanto che il padre decise di chiamarlo come il suo idolo di sempre, Diego Armando Maradona.

Ma le convergenze dei tanti giocatori il cui contratto scadrà a giugno ha costretto al Napoli di pensare anche al futuro, approfittando del cartellino “in vendita” che l’Inter aveva incollato sulla fronte di Matteo Politano, che finalmente è diventato un giocatore azzurro dopo due anni di corteggiamento in prestito oneroso con obbligo di riscatto, per una cifra totale pari a 23 milioni di euro.

Eppure, il Napoli ha voluto anche piazzare due colpi già per l’estate. Si tratta di Amir Rrahmani e Andrea Politano.

Il difensore centrale, capitano del Kosovo, è stato acquistato dal Verona per 14 milioni di euro, ma finirà la stagione con gli scaligeri, così come per l’attaccante italiano, pagato 17 milioni di euro più bonus, che proverà a far salvare la squadra di Ferrara.

Infine, sul fronte delle cessioni è stato finalmente piazzato Lorenzo Tonelli alla Sampdoria in prestito con obbligo di riscatto fissato a 2,5 milioni di euro, oltre al prestito di Amato Ciciretti all’Empoli.

Ecco l’elenco degli acquisti e cessioni ufficiali:

ACQUISTI

Stanislav Lobotka, centrocampista, Celta Vigo, definitivo

Diego Demme, centrocampista, Lipsia, definitivo

Andrea Petagna, attaccante, Spal, definitivo

Amir Rrahmani, difensore, Verona, definitivo

Matteo Politano, attaccante, Inter, prestito oneroso con obbligo di riscatto

CESSIONI

Amir Rrahmani, difensori, Verona, prestito

Andrea Petagna, attaccante, Spal, prestito

Lorenzo Tonelli, difensore, Sampdoria, prestito con obbligo di riscatto

Amato Ciciretti, attaccante, Empoli, prestito

