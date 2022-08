Calciomercato Napoli: Per il centrocampo spunta Ndombelè se parte Fabian Ruiz

Calciomercato Napoli: Il club partenopeo si prepara ad assestare una nuova, illustre cessione a centrocampo, quella di Fabian Ruiz.

Il giocatore spagnolo, infatti, ha il contratto in scadenza nel 2023 e il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentis, vorrebbe trarre il più possibile dalla cessione del proprio tesserato.

Il club partenopeo non ci penserà due volte a limare gli ultimi dettagli della cessione per non perdere il giocatore a zero tra un anno. L’offerta del PSG si avvicina ai 25 milioni di euro, mentre per il centrocampista ex Betis sembra pronto un quinquennale da 5 milioni netti a stagione.

Su Fabian Ruiz aleggia da molto tempo anche l’interessamento del Real Madrid, club per il quale il calciatore del Napoli ha temporeggiato fino ad ora per scegliere la sua destinazione per la stagione 2022/2023. Tuttavia, i Blancos, non avendo una grande esigenza in entrata a centrocampo, soprattutto dopo il neoacquisto da 100 milioni, Aurèlien Tchouamèni, sono intenzionati ad attendere la scadenza del contratto del calciatore azzurro.

Il club di Aurelio de Laurentis, per sostituire l’oramai partente Fabian, si è focalizzato sul nome di Tanguy Ndombele, centrocampista in forza al Tottenham. Il giocatore francese, infatti, non è ben visto dall’allenatore italiano, Antonio Conte, che già nel gennaio della scorsa stagione era stato mandato in prestito al Lione.

Il Napoli, quindi, avrebbe intenzione di ripetere l’operazione di mercato già fatta con Anguissa, un prestito oneroso con un diritto di riscatto. Nel caso in cui la trattativa con il club londinese non si dovesse sbloccarsi, la società partenopea, però, ha già pronta anche un’alternativa, quella di Nahitan Nàndez del Cagliari, profilo per il quale il direttore sportivo giuntoli si è già mostrato in più stagioni interessato.